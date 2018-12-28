Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalar
49 dakika önce
Dolarda haftanın son işlem günü 5.30 altında yatay başlarken, global hisse piyasalarında dalgalı seyir sürdü.
Dolarda haftanın son işlem günü 5.30 altında yatay başlarken, global hisse piyasalarında dalgalı seyir sürdü. Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve ABD
'de Huawei
ürünlerinin kısman yasaklanma planının ticaret savaşlarına olan etkileri izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:00
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