Son Dakika Haberleri: Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalar

Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalar

49 dakika önce

Dolarda haftanın son işlem günü 5.30 altında yatay başlarken, global hisse piyasalarında dalgalı seyir sürdü.

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Dolarda haftanın son işlem günü 5.30 altında yatay başlarken, global hisse piyasalarında dalgalı seyir sürdü. Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve ABD'de Huawei ürünlerinin kısman yasaklanma planının ticaret savaşlarına olan etkileri izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:00 

Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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