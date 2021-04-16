Haftanın son semt pazarında yoğunluk yaşandı - Son Dakika

Eskişehir'de kurulan haftanın son semt pazarında Ramazan yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının insanların alışveriş alışkanlıklarına olan etkileri devam ediyor. Bu kısıtlamalara göre pazar yerleri artık hafta içi kurulurken, vatandaş da taze meyve sebze ihtiyacını bu günlerde karşılıyor. Haftanın son günü kurulan Odunpazarı bölgesi Kırmızıtoprak mahallesindeki Cuma pazarının, Ramazan ayının da gelmesiyle haftanın diğer günlerine göre daha yoğun talep aldığı görüldü.

Öte yandan Eskişehir'de her geçen gün artan vaka sayılarına ek olarak pazarlarda yaşanan bu yoğunluk, sosyal mesafe açısından tedirgin etti. - ESKİŞEHİR