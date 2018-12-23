Haftanın Tarihine Bakış

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tupolev Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü.

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tupolev Tu-154 tipi uçak, 25 Aralık 2016'da Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü.





Uçakta bulunan Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinden kurtulan olmadı.



4 gemi, 4 helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığı arama çalışmalarında Tu-154'ün parçaları, Soçi kıyılarında, Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildi. Çalışmalarda uçağın kara kutularına da ulaşıldı.





Rusya Savunma Bakanlığı, 92 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın Haziran 2016'da sonuçlandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, Tu-154'ün, kaptan pilotun hatası nedeniyle düştüğünün tespit edildiği belirtildi.





Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın, Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Üssü'ne yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.



Belli başlı öteki olaylar:



24 Aralık





1524- Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.





1638- Padişah IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.





1867- Şair Tevfik Fikret doğdu.





1923- Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.





1931- Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu.





1947- Gerilla lideri Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde "Serbest Yunan Hükümeti" ilan etti.





1951- Libya bağımsızlığını duyurdu.



1963- TRT Kanunu kabul edildi.



1966- Sovyet araştırma istasyonu "Luna 13", ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.



1974- Beatles topluluğu dağıldı.





1979- Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.





1979- Zeki Ökten'in yönettiği "Sürü" filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.



1994- Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.



1995- Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.



1998- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, "usul eksiklikleri" nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın "üçüncü yargılamasında" 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.



2003- Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında bir kişi öldü, çarşı kullanılamaz hale geldi.



2013- ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.



2016- BM tarafından, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığı bildirildi.



25 Aralık





MS 336- İlk "Noel kutlaması" Roma'da yapıldı.





1522- Rodos, Osmanlı egemenliğine geçti.





1638- Osmanlı orduları Bağdat'a girdi.





1921- Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu.





1926- Japonya imparatoru Yoşito'nun ölümü üzerine oğlu Hirohito, imparator oldu.





1936- Şark Demiryolları, hükümet tarafından satın alındı.





1950- Türkiye'deki ilk özel galerilerden Maya Sanat Galerisi, İstanbul Beyoğlu'nda açıldı.





1952- Said Nursi'nin yargılanmasına başlandı.





1963- Kıbrıs'ta EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi.





1972- Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.





1973- İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında vefat etti.





1976- Hacdan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 Müslüman öldü.





1977- Charlie Chaplin (Şarlo) öldü.





1985- Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.





1989- Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena idam edildi.





1991- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikail Gorbaçov, istifa etti.





2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) "terör örgütü" ilan etti. Kararın ardından İhvan üyesi 54 kişi gözaltına alındı.



2016- Rusya Savunma Bakanlığına ait, 92 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz'e düştü. Uçakta bulunan, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen, 9 gazeteci, 8 asker, bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile 2 bakanlık yetkilisinden kurtulan olmadı.



2016- Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgede yaşayan 4 bin kişi tahliye edildi.





26 Aralık





1890- Antik Truva kentini bulan Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Napoli'de öldü.





1893- Çinli lider Mao doğdu.





1898- Marie ve Pierre Curie, radyumu keşfetti, 1903'te bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülü aldı.





1925- Türkiye'de uluslararası takvim ve saat kabul edildi.





1932- Samsun-Sivas demiryolu hattı açıldı.





1934- Menemen'de yaptırılan Kubilay Anıtı açıldı.





1938- CHP olağanüstü kurultayı toplandı, İsmet İnönü değişmez genel başkan seçildi.



1992- Ankara ve Haydarpaşa arasında çalışacak elektrikli tren hizmete sokuldu.



1997- Matematikçi Cahit Arf, İstanbul'da öldü.





2004- Güney Asya ve Hint Okyanusu tabanında 9 şiddetindeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami yüzünden 300 bin kişi öldü.





2013- Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, asgari ücretteki 16 yaş ayrımının kaldırılması kararlaştırıldı.





2016- İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde 53 yaşında hayatını kaybetti.





27 Aralık





1907- Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.



1919- Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.





1928- İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.





1936- İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.





1939- Erzincan'da Richter ölçeğine göre 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 32 bin 962 kişi öldü, 100 bin kişi yaralandı.



1976- Van'da 24 Kasım'daki depremin ardından bölgede yardım çalışmaları yapan askeri helikopter düştü, 4 subay şehit oldu.



1979- Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin Kabil Havaalanı'nı ele geçirmesinin ardından Kabil'deki Afgan hükümeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı Hafızullah Amin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü. 10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı.





2007- Pakistan'da muhalefet lideri ve eski başbakanlardan Benazir Butto, Ravalpindi kentindeki parti mitinginin ardından uğradığı saldırıda öldü.





2017- Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin anlaşmalar tamamlandı.



28 Aralık



1908- Sicilya Messina'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 70 bin kişi öldü.





1913- Gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi hayatını kaybetti.



1967- Kıbrıs Türk toplumu, Ada'da "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu.



1975- Türk-Sovyet iş birliğiyle inşa edilen İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksey Kosigin'in de katıldığı törenle açıldı.





1995- Yargıtay, 12 Eylül'den sonra açılan 359 sanıklı Devrimci-Yol davasında verilen kararı onayladı.





1996- Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 6 çocuk kayakçı öldü.





1997- Ankara Metrosu'nun Kızılay-Batıkent hattı hizmete girdi.





2004- İKÖ Genel Sekreterliğine seçilen Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, görevi Abdülaziz Belkaziz'den teslim aldı.



2011- Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde tespit edilen gruba havadan operasyon düzenlendi, olayda Türk vatandaşı oldukları ve kaçakçılık yaptıkları anlaşılan 35 kişi hayatını kaybetti.



29 Aralık



1921- İsmet Paşa'nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.





1941- NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.





1964- Süleyman Demirel, AP'nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın ölümü üzerine partinin genel başkanı seçildi.





1976- Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda Murat 131'in imalatına başlandı.





1984- Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine oğlu Rajiv Gandhi geçti.





1990- 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.





1995- Türkiye, Yunanistan'a nota vererek, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu bildirdi. Kriz, 27 Aralık'ta Kardak kayalıklarına oturan bir Türk teknesinin hangi tarafça kurtarılacağı tartışmasıyla başladı. ABD'nin de araya girmesiyle Kardak'tan Yunan bayrağı indirildi ve gemiler çekildi.





2013- Formula 1'in efsanevi şampiyonu Michael Schumacher, Fransa'da kayak yaparken kaza geçirdi. Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 44 yaşındaki pilot, 2012'de yarış kariyerini noktalamıştı.



2016- ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala Amerikan yönetimi, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alarak Washington ve San Francisco'da görevli diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.



30 Aralık



1898- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, "Gülhane Şeririyat Hastanesi" adıyla sade bir törenle hizmete açıldı.



1916- Rusya Çarlık ailesini nüfuzu altına alan Gregoriy Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.



1922- Sovyet Rusya, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" adını aldı.



1947- Romanya Kralı Michael, Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandı. Tüm Doğu Avrupa, komünist kontrolü altına geçti.



1990- Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu.



1993- İsrail ile Vatikan, birbirlerini karşılıklı olarak tanıma kararı aldı.



1999- İdama mahkum edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın karar düzeltme istemi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi. Davada iç hukuk yollarının tamamlanmasıyla dosya, Adalet Bakanlığına gönderildi.



2006- Irak'ın idama mahkum edilen devrik lideri Saddam Hüseyin, asılarak idam edildi.



2013- Mısır'da Ramses Meydanı'nda darbe karşıtı eylemlere katılan 138 kişi, ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



2016- TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

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