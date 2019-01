Haftanın Tarihine Bakış

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.



Uğur Mumcu, 1942'de Kırşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1968'de aynı fakültede idare hukuku asistanı oldu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra tutuklandı ve 7 ay hapisle cezalandırıldı. Yargıtay, bu cezayı bozdu.



Mumcu, 1974'te üniversiteden ayrılarak, Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 1975'te Cumhuriyet gazetesine geçti. Yaşamı boyunca çok sayıda araştırmaya dayalı yapıt verdi. Ölümünden sonra kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, bütün eserlerini yayımladı.



Belli başlı öteki olaylar



21 Ocak



1522- Rodos fethedildi.



1774- Padişah III. Mustafa öldü, I. Abdülhamit tahta çıktı.



1924- Sovyet Devrimi'nin mimarı Viladimir İliç Uliyanof Lenin öldü.



1946- İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.



1951- Ankara'ya, Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi.



1952- Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.



1954- İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, seferine çıktı.



1958- Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti, bir genç ağır yaralandı, 6 kişi tutuklandı.



1961- Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.



1972- Cidde'deki hac seferinden dönen "Marmara" uçağı, 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı kurtarıldı.



1996- Filistin'de ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde Yaser Arafat seçildi.



2010- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Orhan Alp vefat etti.



2012- Türkiye'de ilk yüz nakli, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirildi.



2013- Çocuklar başta olmak üzere topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda "Deprem Dede" olarak da bilinen Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.



2013- Genelkurmay Başkanlığınca, siber saldırılara karşı "Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı" oluşturuldu.



2013- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağışların yol açtığı sellerde 26 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı.



2015- Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilerek hayatını kaybettiği iddiasıyla açılan davada 6 sanığa 3 yıl 4 ay ile 10 yıl 10 ay arasında hapis cezası verildi.



2016- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinde hayatını kaybetti.



2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin 18 maddeden oluşan ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini" içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.



2017- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Personel Yönetmeliği, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personel, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecekleri şeklinde düzenlendi.



2017- Eski Dışişleri Bakanlarından Vahit Melih Halefoğlu hayatını kaybetti.



22 Ocak



1517- Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.



1561- İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon doğdu.



1842- Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.



1901- Britanya Kraliçesi Victoria, 82 yaşında öldü.



1905- Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmalarıyla "Kanlı Pazar" diye anılan günde, 500 işçinin öldürülmesi üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.



1949- Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi.



1972- Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'in, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olmalarını öngörüyordu.



1987- Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.



1989- Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.



1996- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.



2000- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı beraat etti.



2006- Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.



2013- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık binasında çıkan yangın, itfaiyenin 4,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında çok sayıda tarihi öneme sahip eser ve kitap kül oldu.



2014- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, İsviçre'nin Montrö kentinde başladı.



2014- Dünya Ekonomik Forumu'nun 44. Davos yıllık toplantısı başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e barışa, ekonomiye, teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı "Davos'un Ruhu" ödülü verildi.



2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Atfeya Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk heyetinden ölen ya da yaralanan olmazken, 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



2015- TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes oldu.



2016- Bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 76 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.



2016- Türkiye genelinde satış sonucu el değiştiren konut sayısının, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320 olduğu açıklandı. Bu rakamla, Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.



2016- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi.



2017- Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



2018- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.



2018- NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.



2018- Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Kelebekler", dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde uzun metraj drama kategorisinde "Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü"ne layık görüldü.



23 Ocak



1896- Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, adının verildiği cihazı icat etti.



1913- Kamil Paşa Hükümeti, İttihat ve Terakki yanlılarınca devrildi, yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi.



1941- I. Türk Karikatür Sergisi, İstanbul'da açıldı.



1961- Dolandırıcılık olaylarıyla ünlenen Sülün Osman, Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalandı.



1973- Vietnam'da ateşkes ilan edildi.



1978- Türkiye 1. Kömür Kongresi, Zonguldak'ta yapıldı.



1989- Ressam Salvador Dali, 84 yaşında İspanya'da öldü.



1990- Kızıl Ordu, 41 yıl sonra Macaristan'dan ayrıldı.



1995- Posta ile Yeni Şafak gazeteleri yayına başladı.



2005- Edebiyat tarihçisi, yazar Atilla Özkırımlı, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2007- Yapımına 16 yıl önce başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma açıldı.



2008- Kostas Karamanlis, 49 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı oldu.



2012- Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini kabul etti.



2016- Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kadın ve azınlık üye sayısıyla ilgili değişiklik kararı aldı. Sosyal medyada "Oscar çok beyaz" sloganıyla protesto edilen Akademi'nin 2020'ye kadar kadın ve azınlık üye sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediği açıklandı.



2015 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz, Riyad'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.



2017- Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. 685 sayılı KHK ile "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu.



2017- Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan görüşmelerin ilk toplantısında, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.



2018- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, 91 yaşında vefat etti.



2018- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.



24 Ocak



1921- Ankara-Sivas demir yolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.



1921- Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.



1946- CHP Sanat Ödülü'nü "35 Yaş" şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.



1946- BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.



1955- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.



1958- Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.



1959- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



1962- Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.



1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.



1980- Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve "24 Ocak Kararları" olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.



1993- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.



1994- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT-1, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.



2001- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.



2006- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.



2007- Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



2010- İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.



2011- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletlere sunduğu ara raporda, zararların tazminini istedi.



2011- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.



2013- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan, avukatların "başları açık" görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Kararın ardından avukatlar başörtülü olarak duruşmalara katılmaya başladı.



2013- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen "ANKA" İnsansız Hava Aracı Sistemi, kabul test sürecini tamamladı.



2014- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Davası sanıklarından bir kısmının avukatlarınca yapılan "yeniden yargılama" talebini reddetti.



2015- DEAŞ'lı teröristler, Suriye'de kaçırdıkları iki Japon rehineden Haruna Yukava'yı öldürdü.



2016- HDP 2. Olağan Kongresi'nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi.



2017- ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.



2017- ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.



2017- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.



25 Ocak



1363- Sırpsındığı Zaferi kazanıldı.



1926- Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunlar kabul edildi.



1936- İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.



1938- İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme, Ankara'da imzalandı.



1939- Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.



1948- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.



1952- Liseler 4 yıla çıkarıldı.



1970- Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.



1987- 30 milyon dolara sigortalanan "Muhteşem Süleyman Sergisi", ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı.



1988- Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.



1990- ABD'li aktris Ava Gardner, 67 yaşında öldü.



2006- İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı.



2013- Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ve yönetim kurulu, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 5 Türk sporcunun dopingli çıkması üzerine istifa etti.



2015- Yunanistan'da erken genel seçimler yapıldı. Seçimin galibi, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) oldu. Syriza, oyların yüzde 36,34'ünü aldı.



2016- Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi.



2017- Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldı.



2018- Türkiye'nin terörle mücadelesine destek için aralarında yazar, akademisyen, bürokrat, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 126 kişinin öncülüğünde yayınlanan bildiri, internet üzerinden imzaya açıldı. 5 dilde yayınlanan bildiriye imza verenlerin sayısı ilk gün 3 bini aştı.



2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada, 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden harekat hakkında bilgi aldı.



2018- Çinli bilim adamları dünyada ilk defa bir maymunu klonladı.



26 Ocak



1905- Güney Afrika Pretoria'da 3,106 kırat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530,2 kıratlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası, Britanya tacına yerleştirildi.



1924- Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.



1950- Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.



1974- Bülent Ecevit başkanlığında CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti göreve başladı.



1992- 12 Eylül'den sonraki ilk kez memur eylemi İstanbul'da yapıldı.



2000- İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında öldü.



2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Kurmay Albay Fikri Karadağ, Susurluk Davası hükümlüsü Sami Hoştan, avukat Kemal Kerinçsiz ile Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu kişiler tutuklandı.



2011- TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. 2011 TÜFE sepeti 445 kalemden oluştu. Güncelleme sonucunda 2011 sepetine tramvay ücreti ve Süper Loto girdi, yünlü kumaş, kadın mantosu ve atık çöp ücreti sepetten çıkarıldı.



2013- Adana'da konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemleri harekat yeteneğini kazanarak, operasyonel hale geldi.



2013- Mısır'ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında geçen sene Şubat ayında 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada, 21 sanık hakkında idam kararı verildi.



2014- Filipinler hükümetiyle isyancı Moro İslami Kurtuluş Cephesinin, ülkenin güneyinde yıllardır süren ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalara son vermeyi hedefleyen belge üzerinde anlaştığı bildirildi.



2015- Filipinler'in güneyinde güvenlik güçleriyle silahlı örgütler arasında çıkan çatışmada 50 polis öldü.



2016- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 17 yıl aradan sonra ilk defa Katolik dünyasının merkezi Vatikan'ı ziyaret etti.



2016- "Tahşiyecilere Kumpas" davası kapsamında tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye ilişkin ana soruşturması kapsamında da tutuklandı.



2017- Yunanistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.



2018- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken, bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.



27 Ocak



1880- Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.



1918- ABD'li romancı Edgar Rice Burroghs'un yarattığı "Tarzan"ı konu alan ilk film, "Tarzan of the Apes (Gorillerin Tarzanı)" adıyla ABD'de gösterime girdi. Aktör Elmo Lincoln, beyaz perdenin ilk "Tarzan"ı oldu.



1937- Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.



1945- Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz ve Birkenau kamplarını ele geçirdi.



1947- Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.



1948- İlk teyp satışa çıktı.



1954- Köy Enstitüleri kapatıldı.



1967- Apollo 1 uzay aracı yandı, astronotlar Grissom, White ve Chaffee öldü.



1973- ABD ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı.



1973- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır Demir, bir Ermeni teröristin saldırısında öldü.



2010- Apple'ın patronu Steve Jobs, aylardır beklenen taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefon arası çok fonksiyonlu tablet bilgisayarı "iPad"i tanıttı.



2013 - Brezilya'nın Santa Maria kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 245 yaşamını yitirdi, 120 kişi yaralandı.



2014- Google ile Samsung, 10 yıl geçerli olacak uluslararası patent lisans anlaşması imzaladı.



2016- En büyük güneş sistemi keşfedildi. Avustralya Ulusal Üniversitesinden bir grup bilim adamının yürüttüğü araştırmada, "2MASS J2126-8140" isimli gaz gezegeninin sahip olduğu güneş sistemindeki yıldıza 1 trilyon kilometre uzakta olduğu görüldü.



2017- ABD Başkanı Donald Trump, "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" ve "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği başkanlık kararnamesini imzaladı. Karara, ABD içinden ve dünyadan tepki yağdı.



2017- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iadesine ilişkin hazırladığı ikinci iade dosyasını Yunanistan'a gönderen Adalet Bakanlığınca, 8 darbecinin kırmızı bültenle aranması için de İnterpol'e yazı gönderildi.



2018- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2'inci Yarışmacısını Açıkladı

Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı

Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 4 Ölü, 11 Yaralı