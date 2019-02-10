Haftanın Tarihine Bakış

Başbakan Adnan Menderes'i, Kıbrıs konusundaki üçlü konferansa katılmak üzere Londra'ya götüren uçak, 17 Şubat 1959'da Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü.

Başbakan Adnan Menderes'i, Kıbrıs konusundaki üçlü konferansa katılmak üzere Londra'ya götüren uçak, 17 Şubat 1959'da Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.



Menderes ve beraberindeki heyeti taşıyan Viscount tipi uçaktaki 21 kişiden, aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 1. Daire Başkanı İlhan Savut, AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri Burhan Tan, Dışişleri Katibi Sedat Görmüş ve uçak personelinin de bulunduğu 14 kişi öldü.



Başbakan Adnan Menderes, ağır yaralanan Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat ile mürettabat ve yolculardan oluşan 7 kişi kazadan kurtuldu.



Belli başlı öteki olaylar şöyle:



11 Şubat



1926- Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi çıkmaya başladı.



1936- İstanbul'da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.



1945- İkinci Dünya Savaşı sonrasında "Dünya düzeninin esasları"nın belirlendiği Yalta Konferansı sona erdi. İngiltere Başbakanı W. Churchill, ABD Başkanı F. Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı J. Stalin'in bir araya geldiği konferans, 4 Şubat'ta başlamıştı.



1953- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti "Gericilikle Savaşım" için "Ulusal Dayanışma Cephesi" kurmayı kararlaştırdı.



1959- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Anlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalandı.



1961- Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.



1965- ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.



1979- İran'da Humeyni yanlıları başbakanlık binasını ele geçirdi, Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.



1990- Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) lideri Nelson Mandela özgürlüğüne kavuştu.



2001- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Nezih Demirkent vefat etti.



2006- Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe Mabedi'nde, insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve günümüzde kullanılan yazının ilkel biçimi olan işaretler buldu.



2008- Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki bir apartmanda 4 Şubat'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 9 Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.



2010- Euro bölgesinde ekonomik kriz: AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik krizdeki Yunanistan'a yardımda uzlaştı.



2011- Mısır'da, 25 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, baskıcı politikalarla 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.



2013- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada, 3'ü Türk 11'i Suriyeli, 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Suriye'deki hastanelere kaldırılan üç yaralının daha ölümüyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.



2014- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık iki yıl aranın ardından Kıbrıs Rum kesiminin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı.



2016- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı silahlı ve molotof bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda maddi hasar meydana geldi.



2016- Meksika'nın Monterrey kenti yakınlarındaki Topo Chico hapishanesinde çıkan isyanda 52 tutuklu hayatını kaybetti.



2016- Albert Einstein'in 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi bilim adamları tarafından tespit edildi.



2017 - İstanbul Ortaköy'de yıl başı gecesi düzenlenen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.



2017- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.



2018- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve içerisinde 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmadı.



2018- Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu 10 Şubat'ta şehit olan 2'si pilot 12 asker memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.



12 Şubat



1804- Düşünür Emmanuel Kant yaşamını yitirdi.



1920- Fransızların Maraş'ı boşaltmasıyla kent işgalden kurtuldu.



1929- Stalin'in sürgün ettiği, eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı bir şileple İstanbul'a geldi.



1937- Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.



1956- Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.



1959- Kıbrıs konusunda II. Londra Konferansı başladı.



1961- Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.



1969- Tiyatro ve sinema sanatçısı, Türk sinemasının "Horoz Nuri"si Vahi Öz öldü.



1971- Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası açıldı. Tesiste, fiyat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başlandı.



1976- İstanbul'da tarihi Direklerarası'nın Naşit Tiyatrosu (Turan Sineması), sünger deposu oldu.



1988- Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanseri tedavi ettiği iddiasının TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.



1994- İstanbul Tuzla'da tren istasyonundaki çöp kutusuna teröristlerce yerleştirilen zaman ayarlı saatli bomba patladı. Beşi yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.



2007- Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Sabuncu vefat etti.



2012- Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Whitney Houston, 48 yaşında hayatını kaybetti. Houston, Los Angeles'ta Beverly Hilton Oteli'ndeki odasında ölü bulundu.



2013- "Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle adını duyuran tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.



2014- Çin ve Tayvan, iç savaşın sona ermesinden bu yana geçen 65 yıllık sürede ilk kez üst düzey görüşmeler yapmaya başladı.



2015- Mısır'da, "Müslüman Kardeşler Teşkilatı lehine yanıltıcı haber yaptıkları" iddiasıyla açılan dava kapsamında yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunan El Cezire muhabirleri Muhammed Fehmi ile Bahir Muhammed'in tahliyesine karar verildi.



2016- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 11. yüzyılda kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez görüştü.



2017- Almanya'da eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.



2017- Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12-18 Şubat'ta Erzurum'da yapıldı. Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.



2017- Gurbangulu Berdimuhemedov, Türkmenistan'daki devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 97,69'unu alarak 3. kez kazandı.



2017- Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına karşı gösteri düzenledi.



2018- Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



13 Şubat



1883- Alman besteci Richard Wagner Venedik'te öldü.



1920- Erzincan düşman işgalinden kurtuldu.



1925- Lozan Konferansı'nda, çözümü Türkiye ve İngiltere'ye bırakılan "Musul" konusunda İngiltere ile sorun yaşandığı günlerde Şeyh Sait, Doğu'da ayaklanma başlattı.



1934- Şair Cenap Şahabettin 64 yaşında vefat etti.



1943- İlk kadın tiyatroculardan Neyyire Neyir öldü.



1949- Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.



1960- Fransa, BM ile ABD'nin itirazlarına rağmen Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.



1966- Cemal Gürsel'in komaya girdiğinin altıncı günü, partiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.



1967- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.



1975- Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.



1995- İlk Türk füzesi, Konya-Karapınar Füze Fırlatma Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.



2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral 80 yaşında vefat etti.



2014- Belçika Temsilciler Meclisi, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasayı kabul etti.



2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üç gündür kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslan'ı arama çalışmaları kapsamında incelenen ve kan izleri bulunan minibüsteki Necmettin Altındöken, oğlu Ahmet Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe gözaltına alındı.



2017- Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze'deki yeni sorumlusu İzzeddin el-Kassam Tugayı'nın kurucularından Yahya Es-Sinvar oldu.



2018- Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop " olarak da tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.



14 Şubat



Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.



1876- ABD'li bilim adamı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.



1909- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı, Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.



1925- TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.



1931- Türkiye Güzeli Naşide Saffet Hanım, Avrupa'da "Güzel Göz Kraliçesi" seçildi.



1951- İdil Biret, on yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.



1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.



1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.



1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesinde, dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.



1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.



1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.



1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.



2003- Şartla salıverilme yasasından toplam 43 bin 500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.



2004- Berlin Film Festivali'nde, "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.



2006- "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın İstanbul'da bir evde kıstırıldığı ve son anda kaçtığı ileri sürülen operasyonda, oğlu Murat Yıldırım "adam vurdurduğu" gerekçesiyle 15 kişiyle gözaltına alındı.



2007- Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek. Gizli soruşturmacının elde ettiği kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamayacak.



2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtayda yapılmasına hükmetti.



2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.



2014- Basın fotoğrafçılığının en prestijli ödülleri arasında yer alan Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nün 57. sahibi, Amerikalı fotoğrafçı John Stanmeyer oldu.



2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.



2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.



2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.



2017- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, Malezya'da uğradığı suikast sonucu öldü.



2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.



2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş vefat etti.



2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.



2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.



15 Şubat



1564- Bilim adamı Galileo Galilei doğdu.



1927- İzmir Eski Eserler Müzesi açıldı.



1949- 1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10.000'i geçti.



1958- Eski Dışişleri Bakanlarından Numan Menemencioğlu 65 yaşında Ankara'da öldü.



1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.



1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren deneme seferine başladı.



1979- Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.



1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.



1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.



1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.



2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.



2005- Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AK Parti'den ve bakanlık görevinden istifa etti.



2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.



2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.



2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.



2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattında hizmet vermek üzere açıldı.



2014- Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.



2015- DEAŞ, Libya'da alıkoyduğu 21 Mısırlı Kıpti'yi öldürdü. Mısır'da 7 gün yas ilan edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, kısas hakkını saklı tuttuklarını söyledi.



2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.



2016- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.



2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.



16 Şubat



1920- Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. İsyan, 16 Nisan'da bastırıldı.



1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alacak "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.



1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey öldü.



1950- Çoğunluk sistemini öngören yeni Seçim Kanunu, TBMM'den geçti.



1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.



1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.



1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.



1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.



1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.



1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares altmış yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.



1988- Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.



1999- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.



2005- İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisini kurdu.



2005- Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divan'da yargılanmalarına başlandı.



2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.



2016- Birleşmiş Milletler (BM) 6. Genel Sekreteri Butros Butros-Gali, Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Cize ilinde bir hastanede 94 yaşında vefat etti.



2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.



2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.



2017- Venezuela "Venezuelalı diplomatlarının teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolcanın ülkede yayın yapmasını yasakladı.



2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarında, silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi.



17 Şubat



1864- "H.L. Hunley" denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.



1871- Şeyh Şamil vefat etti.



1923- İzmir İktisat Kongresi başladı.



1925- "Aşar Vergisi" kaldırıldı.



1926- Türk Medeni Kanunu kabul edildi.



1926- Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal sergiyi ziyaret etti.



1930- Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.



1939- Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.



1957- Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırdı, Amerika ordu takımını 19-0 yendi.



1959- Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren THY'nin "SEV" uçağı düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi öldü.



1961- Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında öldü.



1973- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Şeyda Odyakmaz ilk kadın genel müdür oldu.



1983- Dört Filistinli gerilla, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.



1984- Neşe Erberk, Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.



1993- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra Ankara Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada, Bitlis ile üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu.



2007- Eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Mehmet Altınsoy vefat etti.



2008- Kosova bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, ertesi gün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.



2008- Söz yazarı Aysel Gürel, İstanbul'da vefat etti.



2009- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2009- Sanatçı Gazanfer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında öldü.



2010- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne Hollandalı teknik adam Guus Hiddink getirildi.



2013- Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Tuzla'da denize indirildi.



2014- Danimarka Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, bir yönetmelikle, kesim öncesinde hayvanlara vurulma/bayıltma uygulaması şartı getirdi. Yürürlüğe giren genelgeye, dini ritüellere uygun kesime engel olduğu için Müslüman ve Yahudiler tepki gösterdi.



2015- Milli kayakçı Samet Kartal, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından ABD'de düzenlenen Kayakla Atlama FIS Kupası'nda birinci olarak, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.



2015- Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından bu yana 5 bin 665 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.



2016- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.



2016- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybederken, 87 kişi yaralandı.



2017- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.



2017- Türkiye, Ermenistan'ın işgali altındaki Yukarı Karabağ'da 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı.



2017- İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişi sanık sandalyesine oturdu. İspanya kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında para cezası alırken, eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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