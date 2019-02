Haftanın Tarihine Bakış

19 Şubat 2001 Pazartesi, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Başbakan Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.



Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.



Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.



Bu tavır üzerine Ecevit, sinirli bir havada masadan kalktı, kapıyı çarpıp salonu terk etti. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit'in önüne fırlattığı Anayasa kitapçığını aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı şekilde fırlattı.



Özkan, sert bir tonda "Asıl Anayasa'dan anlamayan sizsiniz..." deyip salondan çıkarken duyulan "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.



Piyasalar alt üst oldu, kriz patlak verdi



Ecevit, toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Bu olayın Ecevit'in ağzından duyulmasından saatler sonra Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. Kriz, istihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo yarattı.



Krizin devam etmesi üzerine Türkiye, 2002 Kasım'ında erken seçime gitti ve AK Parti tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin 363, CHP'nin 178 koltuk kazandığı seçimlerde önceki hükümetten hiçbir parti ise Meclis'e girecek oy oranını bulamadı.



Belli başlı öteki olaylar şöyle:



18 Şubat



1564- Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.



1564- Heykeltıraş, ressam Michelangelo hayatını kaybetti.



1856- Islahat Fermanı ilan edildi.



1925- Osmanlı devletinin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.



1941- Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.



1952- Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütüne (NATO: North Atlantic Treaty Organization) katıldı. TBMM'nin 18 Şubat'ta verdiği onayın ardından Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.



1957- BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.



1967- Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü.



1988- İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı "Lütfi Kırdar" olarak değiştirildi.



1995- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) CHP bünyesinde birleşmesi kararlaştırıldı.



2005- SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis, panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler, bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.



2008- Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.



2009- Dünyada ekonomik kriz: Almanya'da, zor durumdaki bankaların son çare olarak kamulaştırılabilmesini öngören yasa kabul edildi. ABD'de, otomobil üreticileri General Motors ve Chrysler hükümetten 22 milyar dolar ek kredi istedi.



2012- MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2013- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin vasiyetnamesi gereği almaları gereken miras payını alamadıkları iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti" davası açtı.



2016- Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.



2016- Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa tarafında yılın en önemli gelişmeleri arasında gösterilen Brexit'e ilişkin referandum önerileri, sığınmacı krizi, terörle mücadele, Rusya'ya yaptırımların uzatılması gibi konular ele alınırken İngiltere'nin AB'de kalması için anlaşmaya varıldı.



2016- Türk kökenli Alman yazar Feridun Zaimoğlu, 2016 Berlin Edebiyat Ödülü'nü Berlin Belediyesinde düzenlenen törenle aldı.



2016- AK Parti, CHP ve MHP'nin TBMM grupları tarafından Ankara'daki Merasim Sokak'taki terör saldırısına ilişkin hazırlanan ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamacayacaktır." ifadesine yer verildi.



2016- Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 6 asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.



2017- ABD'de tutuklu bulunan Mısır'daki Cemaat-i İslamiye'nin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman hayatını kaybetti.



2018- İran'ın başkenti Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan yakınlarında düşen uçakta biri çocuk 66 kişi yaşamını yitirdi.



19 Şubat



1405- "Aksak Timur" ya da "Timurlenk" olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.



1451- Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.



1915- İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.



1925- Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Mecliste kabul edildi.



1928- Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.



1932- "Halkevleri" kuruldu.



1937- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.



1951- Fransız yazar Andre Gide öldü.



1956- Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.



1957- Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.



1959- Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.



1975- Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.



1993- Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.



1994- Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. İslami takvim uygulanmaya başlandı.



1997- İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.



1998- Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.



2001- Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısında Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle toplantıyı terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.



2008- Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.



2010- Dünya şampiyonu milli güreşçi Zekeriya Güçlü, geçirdiği rahatsızlık sonucu 39 yaşında öldü.



2013- Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali, Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye istifasını sundu.



2014- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le yerleşim yerleri içindeki ana yollarda hız sınırı 90 kilometreye çıkarıldı.



2016- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.



2016- IMF Başkanlığına Christine Lagarde yeniden seçildi.



2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.



2017- Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.



2018- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.



2018- ABD'de eğitim gören bilim insanı Didem Pehlivanoğlu, "yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreci" çalışmasıyla Amerikan Psikoloji Birliğinin 2017 yılı doktora tezi araştırma ödülünü kazandı.



2018- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.



20 Şubat



1507- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.



1622- II. Osman (Genç Osman) katledildi.



1914- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.



1919- Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.



1928- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik" toplantısı yapıldı.



1930- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.



1961- İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.



1970- Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.



2004- Fenerbahçe hisseleri İMKB'de işlem görmeye başladı.



2009- Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.



2009- Fenerbahçe'nin eski başkanlarından, iş adamı Emin Cankurtaran öldü.



2010- 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.



2013- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümetin istifa dilekçesini parlamentoya sundu. Bulgaristan Parlamentosu, bir gün sonra Boyko Borisov hükümetinin istifasını onayladı.



2013- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Boğaziçi, Gediz ve Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirme işlemi sonrası hisse devrini onayladı.



2014- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.



2016- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.



2016- Mardin kırsalında gerçekleştirilen hava operasyonunda bölücü terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Faruk Atan ve beraberindeki sözde lider kadrosu etkisiz hale getirildi.



2017- HSYK 2. Dairesi, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 3 bin 886 oldu.



2017- Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.



21 Şubat



1927- Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.



1949- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya hayatını kaybetti.



1958- İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.



1958- Cemal Abdül Nasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.



1964- Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.



1965- Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.



1978- Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.



1989- Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.



1992- Gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı öldü.



1993- Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ikinci oldu.



2000- İlk cinsellik dersi, pilot okul seçilen Eminönü Atatürk İlköğretim Okulu'nda verildi.



2001- Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.



2007- Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.



2009- Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.



2011- Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.



2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



2013- 13 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllardır mücadele eden ve kayıp yakınlarının sembolü "Berfo Ana" olarak tanınan Berfo Kırbayır, 105 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.



2014- TBMM Genel Kurulunda özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi kabul edildi.



2015- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.



2016- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, fotomuhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.



2016- Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeyneb beldesinde bomba yüklü üç araçla düzenlenen saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı DEAŞ üstlendi.



2017- Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tutuklandı.



2017- HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.



2018- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.



22 Şubat



1848- Paris'te işçiler ayaklandı.



1942- Halide Edip Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla "CHP Sanat Mükafatı"nı kazandı.



1950- Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.



1962- Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istediler ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.



1963- Sinema Sanatçısı Salih Tozan 49 yaşında öldü.



1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.



1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.



1994- Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk birliği yurda döndü.



2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.



2005- Felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nermi Abdurrahman Uygur, 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2008- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde üslenmiş terör örgütü PKK/KONGRA-GEL mensuplarını etkisiz kılmak ve bölgedeki örgütsel altyapıyı kullanılamaz hale getirmek amacıyla 21 Şubat akşamı Hava Kuvvetleri ile desteklenen sınır ötesi kara harekatı başlattı.



2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.



2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.



2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.



2014- Ukrayna Meclis Başkanı Vladimir Ribak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Devlet Başkanı Yanukoviç, Kiev'den ayrılarak bilinmeyen bir yere gitti. Hapiste bulunan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun "sağ kolu" olarak bilinen Aleksandr Turçinov, yeni Meclis Başkanı oldu.



2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.



2016- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde seçimlerin ikinci turunda Faustin Archange Tuadera, oyların yüzde 62,7'sini alarak devlet başkanı seçildi.



2016- Mustafa Koç'un ölümünün ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.



2016- Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 21 şüpheliden 14'ü, tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



2017- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla dilekçe göndererek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlar nedeniyle tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.



2017- Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme sonucunda Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesi kararlaştırıldı.



2018- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.



2018- Filistin insan hakları örgütleri, 1967'den 2018'e kadar İsrail hapishanelerinde 213 Filistinlinin can verdiğini açıkladı.



23 Şubat



1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.



1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.



1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.



1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle intihar etti.



1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.



1945- Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, anlaşmaya varılamadan dağıldı. (23 Şubat-12 Mart).



1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.



1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.



1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.



1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.



1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.



2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.



2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.



2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.



2015- Şah Fırat Operasyonu'nda zırhlı personel taşıyıcı askeri araçta kaza sonucu şehit olan Genelkurmay Genel Sekreterliği Fotofilm Merkezi'nde görevli Muhabere Astsubay Başçavuş Halit Avcı, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.



2016- Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.



2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.



2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.



2018- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kelebek hastalığına dikkati çekmeyi ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamayı amaçlayan "Bir Resim Yap" Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı tablo 500 bin liraya alıcı buldu.



2018- "Yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim üyesi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.



24 Şubat



1495- Şehzade Cem öldü.



1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.



1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.



1918- Trabzon, düşman işgalinden kurtuldu.



1922- Elazığ'da Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete çıkmaya başladı.



1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.



1942- 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi.



1946- CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı, "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.



1951- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.



1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.



1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.



1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı iş birliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.



1977- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.



1977- Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.



1983- Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.



1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.



1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.



1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.



2005- Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında İstanbul'da öldü.



2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.



2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.



2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.



2012- İzmir Alaçatı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli oldu. Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.



2013- Suriye'de yaralanan Fransız fotomuhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



2017- Suriye'de Bab ilçesine bağlı Susyan köyünde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karargahına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda çoğu sivil 60 kişi hayatını kaybetti, en az 100 kişi yaralandı.



2018- Antalya bisiklet turunun üçüncü etabını, Marathon Tula takımından Rus sporcu Artem Oveckhin kazandı.



2018- Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

