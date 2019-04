Haftanın Tarihine Bakış

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.



Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra, gerek başkent gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü.



Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.



Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.



Belli başlı öteki olaylar



8 Nisan



MÖ 563- Budizm'in kurucusu Gautama Buddha doğdu.



1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.



1923- Mustafa Kemal "9 Umde"yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında "Egemenlik ulusundur." gelmekteydi. İlkeler arasında "öğretimin birleştirilmesi" de bulunuyordu.



1924- Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu, TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.



1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.



1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso, 91 yaşında Paris'te öldü.



1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.



1985- Kadro dergisinin kurucularından, yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında öldü.



1997- 4 Nisan'da hayata veda eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.



1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.



2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi, Bakü'de yapıldı.



2004- Eski Sağlık Bakanı Doğan Baran, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.



2005- Papa II Jean Paul, cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil etti.



2006- Almanya'nın Kiel kentindeki profesyonel boks unvan maçlarında, erkekler ağır sıklette Sinan Şamil Sam Brezilyalı, bayanlar hafif sıklette de Hülya Şahin, İngiliz rakiplerini yenerek "Kıtalar Arası Şampiyon" unvanlarını aldı.



2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.



2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA foto muhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.



2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.



2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında hayatını kaybetti.



2013- Gazi Üniversitesi kurucularından Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu, tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 83 yaşında vefat etti.



2014- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.



2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.



2017- Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e yükseldi.



2018- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik cihaz tasarladı.



2018- CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.



2018- Trabzonspor Kulübünün 73. Genel Kurulunda Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.



9 Nisan



1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.



1932- İlk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başladı.



1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.



1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.



1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem, İstanbul'da öldü.



1952- Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet 3. Şube Müdürü görevindeyken Orhan Hançerlioğlu getirildi.



1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.



1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.



1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında öldü.



1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.



1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da öldü.



1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.



1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado öldü. "Ümit Dünyası" ünlü yapıtları arasındaydı.



1991- Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.



1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.



1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi.



2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.



2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.



2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.



2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.



2016- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.



2017- Mısır'da DEAŞ'ın iki kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Mısır'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.



2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki intihar saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



2017- Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun elektrik direğine çarparak düşmesi sonucu Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yardımcı konsolos olarak görev yapan Vincent Caumontat Touja hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



10 Nisan



1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.



1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.



1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.



1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.



1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devleti'nin dini, din-i İslamdır" cümlesi, anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, yemin ederken kullandığı "vallahi" kelimesinin yerine "Namusum üzerine söz veririm." ifadesi getirildi.



1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.



1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak hayatını kaybetti. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonraki 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu yeni baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.



1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair, açlık grevini erteledi.



1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.



1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.



1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçesiyle gözaltına alındı. Ecevit, 16 Nisan'da tutuklandı.



1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma, Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi.



1999- Türkiye İşçi Partili 7 kişi ve DİSK genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.



2002- Danıştay 10. Dairesi "devlet sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.



2004- İş adamı Sakıp Sabancı, İstanbul'da vefat etti.



2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini, terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.



2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.



2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a "fahri doktora" unvanı verilmesini kararlaştırdı.



2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.



2014- European Pressphoto Agency (EPA) foto muhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.



2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında, havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti.



2016- Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk istifa etti.



2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena'nın açılışı yapıldı.



2017- Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana gerçekleşen 26 kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını açıkladı.



2018- 7 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin, şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmedildi.



11 Nisan



1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.



1919- 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.



1920- Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu.



1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.



1980- Yazar Ümit Kaftancıoğlu (45) İstanbul'da öldürüldü.



1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Aziz Kansu hayata gözlerini yumdu.



1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada biri mühendis 10 madenci öldü, 9 kişi yaralandı.



1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.



1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.



1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücüne verilmesi kararlaştırıldı.



2006- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Depremi'nde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a, 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.



2010- Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. Seçimler 3 gün sürdü. Ömer el Beşir yeniden devlet başkanı oldu.



2012- Kamuoyunda "4+4+4" olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kadrolarında çalışan sivil memurlar, sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek.



2014- Anayasa Mahkemesi, BTK'ye, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren kanun hükmünü iptal etti.



2015- Ağrı'nın Diyadin ilçesi Yukarıtütek köyünde terör örgütü mensuplarınca "Bahar Şenliği" adıyla düzenlenen etkinlikte seçim propagandası yapılacağı istihbaratı üzerine bölgeye gönderilen güvenlik güçlerinin üzerine teröristlerce ateş açıldı, 4 asker yaralandı. Uzun süren çatışmasızlık döneminin ardından yaşanan çatışmada 5 terörist öldürüldü.



2016- Merkez Bankası Başkanlığına Murat Çetinkaya atandı.



2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken, cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.



2018- Cezayir'in kuzeyindeki Blida kentinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 257 kişi hayatını kaybetti.



12 Nisan



1893- Gazeteci yazar Muallim Naci öldü.



1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.



1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında öldü.



1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.



1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.



1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.



1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.



1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.



2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.



2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlı Murat K, Bacca'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.



2010- ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan 47 ülkenin liderleri, nükleer güvenlik, nükleer terörizm tehdidi ve dünya genelindeki nükleer materyallerin güvence altına alınmasının yollarını ele aldı.



2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.



2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.



2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı tarih olan Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.



2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.



2015- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Vatikan'da Ermeniler için düzenlenen ayinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin tek taraflı görüşlerini yansıtan ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan bin 274 kişi kurtarıldı.



2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.



2016- Kilis'e, Suriye'den ateşlenen üç roket mermisi düştü, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ hedefleri vuruldu.



2017- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi iki astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.



2017- Rusya, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.



2018- Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi.



2018- Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.



13 Nisan



1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.



1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.



1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. (Federasyon, 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul edildi.)



1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı.



1933- Yüksek Mühendislik Mektebini (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı.



1949- Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.



1975- 4 Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.



1979- İlk halı müzesi, Sultanahmet Camisi Hünkar Kasrı'nda açıldı.



1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.



1987- Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneğini kurdu.



1994- RTÜK'ün oluşturulduğu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.



1994- TYT Bank, hükümet tarafından kapatıldı.



1998- Terör örgütü PKK'nın önde gelen sorumlularından Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının "Yarasa" operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.



1999- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verilmesi kararlaştırıldı.



2004- Sinemadan tiyatroya dönüştürülen Ankara'daki Akün Sahnesi, "Ayaktakımı Arasında" adlı oyunla "perde" dedi.



2005- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın resmi davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Sezer'i, havaalanına gelen üniversite ve lise öğrencileri "Sözünün eri Cumhurbaşkanı" pankartıyla karşıladı. Anadolu Ajansı görüntülü yayın servisi de yurt dışından ilk canlı yayınını bu ziyaret sırasında yaptı.



2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Haberal'ın da aralarında bulunduğu bu kişilerden bazıları 17 Nisan'da tutuklandı.



2011- "Devrimci Karargah Örgütü" üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanmasına başlandı.



2012- Kahramanmaraş'ta bir kot boyama fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



2013- Orta Afrika Cumhuriyeti'nin lideri Michel Djotodia, Ulusal Geçiş Konseyi tarafından Cumhurbaşkanı ilan edildi.



2014- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'yı Ukrayna'da gerilimi azaltmaması halinde bunun "ilave sonuçları" olacağı yönünde uyardı.



2015- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda alınan kararla Tandoğan Meydanı'nın adı "Anadolu Meydanı" olarak değiştirildi. İncek Bulvarı'na da "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı" adı verildi.



2016- Katar merkezli Al Jazeera grubu, ABD'de üç yıla yakın süren yayın hayatının ardından Al Jazeera America kanalını kapattı.



2017- ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ kampına "nükleer olmayan en büyük bomba" ve "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43 bombası ile hava saldırısı düzenledi.



2017- ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.



2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.



2018- 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaş ve sağlık durumları ile ölçülülük ve orantılılık ilkelerini de birlikte değerlendirerek sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi. Yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle 68 sanığın beraatine hükmedildi. 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.



2018- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun incelemeleri sonucunda, FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.



2018- Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler artı 78 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.



14 Nisan



1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.



1900- Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da vardı.



1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.



1918- "1914-1916" savaşında Rus Ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.



1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divana verildi.



1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.



1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken, Strasbourg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General de Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.



1947- Güreşçi Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu oldu, milli takım Avrupa üçüncülüğünü kazandı.



1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.



1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.



1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.



1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.



1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri yanlışlıkla düşürdü.



1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.



1998- Şırnak'taki operasyonda PKK'lı 62 terörist etkisiz hale getirildi, 10 asker şehit düştü.



1999- NATO savaş uçakları yanlışlıkla Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü.



2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.



2007- İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs Aksaray yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada 33 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.



2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan öldü.



2010- UNESCO-Guillermo Cano 2010 Basın Özgürlüğü Ödülü, Şilili kadın gazeteci Monica Gonzalez Mujica'ya verildi.



2011- Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerine mensup 120 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, "2012 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.



2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.



2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.



2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.



2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.



2016- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi.



2016- Papua Yeni Gine'de tek motorlu küçük uçağın bataklık zemine düştüğü kazada 12 kişi öldü.



2017- Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'da tahliyeler başladı. Tahliyeler 16 Nisan'da tamamlandı.



2017- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 kişinin yargılandığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen yazıda, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu 13 sanıkta, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edildiği bildirildi.



2017- Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen maaşların ödenmesine başlandı. Proje ilk etapta Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illerini kapsıyor.

