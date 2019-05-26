Haftanın tarihine bakış

Osmanlı devletinin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.

Osmanlı devletinin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.

İstanbul, o zamanki adıyla Konstantinopolis, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusu tarafından 29 Mayıs sabahı fethedildi.

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ve ordusu tarafından fethi, tarihteki en büyük savaş stratejilerine sahne olarak unutulmaz bir destanla tarihe geçti.

Osmanlı donanması, Dolmabahçe'den Beyoğlu sırtlarına kadar döşenen ve yağlanan kızaklardan bir gecede Haliç'e indirildi. Karadan yağlı kütükler üzerinde Haliç'e indirilen gemiler, Bizans askerlerine sürpriz oldu. Donanma 22 Nisan'da Haliç'ten ateşe başladı.

Sultan II. Mehmet'in döktürdüğü Şahi topları ise Bizans surlarının aşılmasında büyük rol oynadı. Ulubatlı Hasan adındaki yeniçeri, aldığı oklara karşın Osmanlı sancağını Bizans surlarına dikti ve ordu, 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdi. İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştirdi.

Fetihten sonra İstanbul, yüzlerce yıl Osmanlı devletine başkentlik yaptı. Henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet, artık Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlandı. İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu da sona erdi. Orta Çağ kapandı ve 1789 Fransız ihtilaline kadar süren Yeni Çağ başladı.

27 Mayıs darbesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme hedefi, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke yönetimine el koymasıyla sekteye uğradı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve bazı bakanlar Yassıada'da yargılandı. Yargılama sonucunda Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 1961'de idam edildi.

Belli başlı diğer olaylar:

27 Mayıs

1935- Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1944- Altınların Latin harflerle basılmasına başlandı.

1953- Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında "Avrupa Savunma Birliği Anlaşması" imzalandı.

1956- İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk Güreş Milli Takımı, serbestte altı birincilikle Dünya Şampiyonu oldu.

1960- Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Orgeneral Cemal Gürsel, Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini üstlenen Milli Birlik Komitesinin (MBK) başına getirildi.

1961- Anayasa, Kurucu Mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi.

1972- ANKA Haber Ajansı kuruldu.

1980- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da öldürüldü.

1986- Tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı.

1992- Iğdır ve Ardahan il oldu.

1999- BM Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobadan Miloseviç'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı.

2007- DYP'nin olağanüstü kongresinde partinin adı Demokrat Parti (DP) olarak değiştirildi.

2007- Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmi, 60. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü aldı.

2013- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim'de yayalaştırma çalışmalarında ağaçların sökülmesini gerekçe gösteren kişiler, "Gezi Parkı eylemleri" adıyla anılacak olaylı gösterilerin başlamasına neden oldu.

2013- AB'nin silah ambargosu, Suriye'deki muhaliflerin silahlandırılmasından yana tavır alan İngiltere ve Fransa'nın kararlı tutumu sonucu 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

2013- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel, alzaymır hastalığı ve sıvı elektrolit dengesizliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

2018- Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

28 Mayıs

1492- Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu.

1862- Sayıştay kuruldu.

1902- Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1918- Azerbaycan, bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 Nisan 1920'de Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1919- İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer aldı. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.

1928- Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1953- Kore'de 28-29 Mayıs savaşlarında Türk Tugayı 155 şehit verdi.

1959- ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağlıklı olarak dünyaya döndü.

1960- Cemal Gürsel "Devlet Başkanı" oldu.

1961- Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Londra'da kuruldu.

1986- Şair Edip Cansever, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1987- Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

1992- Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan "Ümit Köprüsü" hizmete girdi.

2002- NATO, Rusya'yı "sınırlı ortak" ilan etti.

2004- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi gerekçesiyle hazırlanan ve "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.

2011- Mısır, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını daimi olarak açtı.

2013- İtalya Temsilciler Meclisi, kadınlara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ile bunlarla mücadeleyi kapsayan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni oy birliğiyle kabul etti.

2013- Belçika'nın üçüncü büyük kenti Gent'te, belediye çalışanlarına 2007 yılında getirilen başörtüsü yasağı kaldırıldı.

2015- Etiyopya'da 3,5 milyon yıllık yeni insansı kalıntılar bulundu.

2015- İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Ağlama Duvarı'nın olduğu bölüme köprü inşa etmeye başladı.

2016- Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik atışlar ve hava harekatı sonucunda 104 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

2016- Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, normal süresi 1-1 biten Atletico Madrid'le girdiği mücadeleyi, penaltılarda 5-3 kazanarak kupayı 11. kez müzesine götürdü.

2017- ABD'nin Mississippi eyaletinde, aralarında şerif yardımcısının da bulunduğu 8 kişi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

2018- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

2018- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti.

29 Mayıs

1453- Osmanlı devletinin yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti.

1807- Kabakçı Mustafa Ayaklanması'nda isyancılar, Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1913- Ulviye Mevlan yönetiminde, Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.

1919- Ankara'daki Hükümet Konağı Meydanı'nda, İzmir'in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

1927- Ankara-Kayseri demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı.

1936- Türk Bayrağı Hakkında Kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937- Türkiye ile Fransa arasında "Sancak"ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye-Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

1942- "Elmalılı Küçük Hamdi" olarak bilinen din adamı, tercüman ve hattat Mehmet Hamdi Yazır vefat etti.

1953- Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Şerpa yerlisi yardımcısı Tenzing Norgay, 8 bin 881 metrelik rakım ile dünyanın en yüksek tepesi Everest'e çıkan ilk isimler oldu.

1960- İstanbul Harbiye'de gözaltında bulunan eski İçişleri Bakanı Namık Gedik, intihar etti.

1974- Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi'nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz'dan hareket etti.

1980- MHP'liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini Çorum'da protesto etti. Olaylar, 2 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen aralıklarla 6 Temmuz'a kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuz'da Çorum'a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde 48 ceset bulundu.

1983- Türk müziğine çok sayıda eser kazandıran söz yazarı Çiğdem Talu vefat etti.

1985- Avrupa Kupası finalinde, Liverpool-Juventus maçının oynandığı Belçika'nın Heysel Stadyumu'nda çıkan olaylarda 41 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.

1985- İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1990- Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi.

1993- Almanya'nın Solingen kentinde Neonaziler bir evi kundakladı, 5 Türk yanarak öldü.

2011- Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın lideri Sergey Bagapş öldü.

2013- Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temeli, İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde atıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, köprünün adının "Yavuz Sultan Selim" olacağını açıkladı.

2013- Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, Bosna'daki savaş döneminde kurulan sözde "Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti"nin Başbakanı Yadranko Prlic ile bazı eski Hırvat politikacı ve komutanların da aralarında bulunduğu 6 kişiye, 10 ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

2013- ABD'nin insansız hava araçlarınca, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlenen hava saldırısında Taliban'ın iki numaralı ismi Vailur Rahman'ın öldürüldüğü bildirildi.

2014- Mısır'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 97'sini alan eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.

2014- Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar, askeri helikopteri düşürdü, 14 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

2015 - ABD, Küba'yı, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı.

2015 - Belçika ve Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak tarihe geçen Mahinur Özdemir, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanımadığı için partisinden ihraç edildi.

2015- Kanada'nın Calgary kentinde, 60 milyon yıllık olduğu belirlenen balık sürüsü fosilleri bulundu.

2016- AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet, 453 milletvekilinin katıldığı TBMM Genel Kurulunda 138 ret oyuna karşılık, 315 oyla güvenoyu aldı.

2016- Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. yarışında birinci oldu.

2017- Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

2017- Yemen'de son bir ayda kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e yükseldi.

2018- Suudi Arabistan, 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladı.

30 Mayıs

1453- Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı.

1631- Fransa'nın ilk gazetelerinden "La Gazette", Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1740- Osmanlı Devleti, Fransa ile imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yaptı.

1876- Sultan Abdülaziz tahttan indirildi, yerine V. Murat tahta çıkarıldı.

1921- Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazıyla orduya bağışladı.

1954- Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir ilini ilçe yaptı.

1971- İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırmaktan aranan Mahir Çayan ve arkadaşı Hüseyin Cevahir, Maltepe'de rastgele girdikleri Binbaşı Dinçer Erkan'ın evinde, binbaşının kızı Sibel'i rehin aldı.

1971- ABD'nin insansız uzay aracı Mariner 9, Mars'ta bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

2011- Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu.

2011- Eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından, 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği görevinde de bulunan emekli Oramiral Nejat Tümer vefat etti.

2012- Türkiye, Suriye'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin, 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

2013- Nijerya'da eşcinsellerin evlenmesini yasaklayan tasarı kabul edildi.

2013- Lahey'deki mahkeme, 1991-1995 yıllarında, Bosna-Hersek ve Hırvatistan'da, Boşnak ve Hırvat sivil nüfusa yönelik katliam yapmak suçundan yargılanan Sırbistanlı eski devlet güvenlik şefleri Stanişiç ve Simatoviç hakkında beraat kararı verdi.

2015- ABD'nin Texas eyaletindeki sel felaketinde 24 kişi öldü.

2015- DEAŞ, Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı.

2015- Suriye'de Esed güçlerinin farklı kentlere düzenlediği "varil" ve "vakum" bombalı saldırılarında, 136 kişi hayatını kaybetti. Şam Cephesi, Halep'te 28 rejim askerini öldürdü.

2017- ABD Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG'ye küçük silah mühimmat ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi.

31 Mayıs

1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.

1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.

1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda "Beynelmilel Turizm Kongresi" düzenlendi.

1933- İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi.

1946- Varto ve Hınıs'taki 5,7 büyüklüğündeki depremde 839 kişi öldü.

1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.

1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail'de asıldı.

1963- "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi öldü.

1969- Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pabolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.

1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatili sayıldı.

1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.

1994- Trafik kazasında ağır yaralanan ve bitkisel hayata giren müzisyen Uzay Heparı öldü.

1999- Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına, İmralı Adası'nda başlandı.

2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Mustafa Bumin seçildi.

2010- İsrail, "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

2010- Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler görevinden istifa etti.

2012- Mısır'da, Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1981'de suikaste kurban gitmesinin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hal kaldırıldı.

2013- FIFA, Mauritius'ta düzenlenen 63. FIFA Kongresi'nde, futbol sahalarında ırkçı eylemler yaşanması halinde küme düşürme, puan silme, turnuvalara katılamama ve en az 5 maç hak mahrumiyeti gibi ciddi yaptırımlar öngören yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

2015- Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy 82 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Hindistan'ın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 200'ü aşkın kişi öldü.

2016- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

2017- Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

2017- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Couger tipi helikopter, gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.

2017- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti.

2018 - Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı'nda yaklaşık bin 230 yaşında olduğu sanılan bir çam ağacı tespit etti.

1 Haziran

1885- "Sefiller"in yazarı Fransız şair ve romancı Victor Hugo öldü.

1911- Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından "balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için" görevlendirilen Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey öncülüğünde bir "Tayyare Komisyonu" kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1929- 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930- Resmi ve özel bütün kurumlarda, Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930- İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü, 1845'te açıldığında geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için de 3 para olarak belirlenmişti.

1938- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı yatı Savarona'da kalmaya başladı. Atatürk, 23 Temmuz 1938'e kadar Savarona'da çalışmalarını sürdürdü.

1943- İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1971- Maltepe'de bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Sibel Erkan, bir operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Hüseyin Cevahir öldü, Mahir Çayan yaralandı.

1973- Yunan hükümeti monarşiyi kaldırarak cumhuriyet ilan etti.

2000- İşsizlik sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle zorunlu tasarruf uygulaması sona erdi.

2004- Ankara-İstanbul arasında hizmet verecek hızlandırılmış trenin tanıtım seferinde, Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi, Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı. Polatlı ve Eskişehir arasında ilk kez 155 kilometreyi görerek Türkiye Demir Yollarının hız rekorunu kıran tren, Ankara ve İstanbul arasını 4 saat 56 dakikada katetti.

2006- Uşak'taki Karun Hazinesi'nin en değerli parçalarından "kanatlı denizatı broşu"nun kalıbının çıkarıldığı, İran'da taklidinin hazırlanmasının ardından orijinaliyle değiştirildiği ortaya çıktı.

2012- Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılandığı davanın karar duruşmasında, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortaklığı yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'ye de ömür boyu hapis cezası verildi.

2013- Gezi Parkı odaklı olaylarda protestocular, çeşitli kentlerde düzenledikleri eylemlerde polise taş ve sopalarla saldırdı, molotofkokteyli attı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 48 ilde 90'ın üzerinde eylem yapıldığını, 26'sı polis olmak üzere 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

2013- Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nde "değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde, 61 metre derinliğe dalarak, "Dünya Göl ve Deniz Dalış Rekoru"nu kırdı.

2013- Rusya, dumansız hava sahasına "merhaba" dedi. Rusya'da sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin yasak yürürlüğe girdi.

2016- Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Ambassador Otel'e bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Aralarında Somali Parlamentosundan milletvekilleri Muhammed Mahmud Curi ile Abdullah Camisi'nin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

2017- Bilim adamları, dünyanın en önemli temel gıda maddelerinden biri olan pirincin, yaklaşık 10 bin yıl önce Çin'de ehlileştirilip tarım ürünü olarak kullanılmaya başlandığını ortaya çıkardı.

2017- ABD Başkanı Trump, ülkesini, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen ve 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.

2018- ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

2 Haziran

1475- Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793- Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler, iktidarı ele geçirdi.

1924- ABD Kongresi, ülkede doğan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler, yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935- Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1941- Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesindeki değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1960- 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs'ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

1964- Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Kudüs'te kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966- Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1970- Yazar Orhan Kemal, Sofya'da 56 yaşında vefat etti.

1977- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.

1978- Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp ile emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu katledildi. Suikasti bir Ermeni örgütü üstlendi.

1980- Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1980- Yahya Demirel, "mobilya davası"nda Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl ağır hapse çarptırıldı.

1991- Şair Ahmed Arif, 64 yaşında Ankara'da öldü.

1997- "Susurluk Davası", İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesinde başladı.

1998- Merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan depremde 144 kişi öldü.

2008- "Banker Kastelli" olarak tanınan iş adamı Abidin Cevher Özden, İstanbul'da intihar etti.

2008- Fransız modacı Yves Saint-Laurent, 71 yaşında hayatını kaybetti.

2015 - Çin'in Hubey eyaletindeki Yangtze Nehri'nde 456 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. Kazadan 14 kişi kurtulurken, 431 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayboldu.

2015- Suudi Arabistan, uzun yıllar sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a tekrar büyükelçi atadı.

2016- Almanya Federal Meclisi, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

2016- İran ile Ermenistan hükümetleri arasında, iki ülke vatandaşları için karşılıklı vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

2017- CENTCOM, DEAŞ'la mücadelede Ağustos 2014'ten Nisan 2016'ya kadar Irak ve Suriye'deki operasyonlarda 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıkladı.

2018- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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