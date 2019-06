Haftanın tarihine bakış

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde en somut bulgular, 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Söz konusu taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk olarak ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı.

Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmasının ardından 1 Temmuz 2018'de Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından daha çok dikkati çekmeye başladı.

Belli başlı diğer olaylar:

1 Temmuz

1683 - Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi.

1736 - 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü.

1798 - Napolyon, İskenderiye'ye çıkarak Mısır'ı işgale başladı.

1839 - Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1904 - Dilci, roman yazarı Şemseddin Sami 54 yaşında öldü.

1911 - Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920 - Ankara'da subay yetiştirilmek üzere "Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" açıldı.

1925 - İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926 - Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen "Kabotaj Kanunu" yürürlüğe girdi. "Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi" olarak nitelenen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle yabancıların deniz ticaretindeki hakimiyeti son buldu.

1926 - Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.

1927 - İstanbul'dan 16 Mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927 - 500 ve 1000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı.

1929 - Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

1933 - Denizyolları İşletmesi kuruldu.

1935 - Mimar Sinan'ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı.

1968 - Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

1974 - Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi İsabel Peron getirildi.

1984 - TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un "Perestroika" politikasını onayladı.

1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak basarak Gazze'ye gitti.

1996 - Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılmaya başlandı.

1997 - Hong Kong, 156 yıllık İngiliz yönetiminin ardından Çin egemenliğine girdi.

2004 - Güneş sisteminin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün yörüngesine yerleşen insansız uzay aracı Cassini, dev gezegenin halkalarına ait ilk fotoğrafları göndermeye başladı.

2004 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı.

2006 - Çin, dünyanın en uzun demiryolunu hizmete açtı. 5 bin 72 kilometrelik demiryolu Tibet'i Çin'e bağladı.

2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayların 18. yılında Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli ziyarete açıldı.

2012 - AB üyelerinin ocak ayında kararlaştırdığı İran'a kademeli petrol ambargosu, 1 Temmuz'dan itibaren tamamen yürürlüğe girdi.

2013 - Hırvatistan, AB'nin 28'inci üyesi oldu. Türkiye ile Hırvatistan, 3 Ekim 2005'te müzakerelere birlikte başlamıştı.

2013 - İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) küresel siber casusluk programını ortaya çıkaran eski CIA ajanı Edward Snowden'in sızdırdığı son belgede, ABD'nin, aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu müttefiklerini dinlediği iddia edildi.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda bulunan iki metrelik uçak kanadı parçasının Fransa'da yapılan incelemesinde, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.

2016 - Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, Brüksel'de düzenlenen hükümetler arası konferansla açıldı. Böylece Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde açılan fasıl sayısı 16'ya çıktı.

2016 - Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Otaya beldesine rejim güçlerinin düzenlediği füzeli saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti.

2017 - Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 500 kişi hayatını kaybetti.

2018- Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2018- İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3. oldu.

2 Temmuz

1556 - Fransız astrolog, fizikçi ve kahin Nostradamus öldü.

1900 - Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

1917 - Yunanistan, Osmanlı devletine savaş ilan etti.

1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan A. Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine devredildi.

1955 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, İstiklal Madalyası sahibi "Kara Fatma" İstanbul'da öldü.

1961 - ABD'li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway, Idaho'daki evinde av tüfeği ile intihar etti.

1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1977 - "Lolita"nın yazarı, romancı Vladimir Nabokov öldü.

1990 - Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı. 609'u Türk, bin 426 kişi hayatını kaybetti.

1993 - Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda 37 kişi öldü.

1997 - Öğretim üyeleri ve yükseköğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in "Karşı Pencere" adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin "Globo D'Oro" sinema ödüllerinden "En İyi Film" dahil beşini kazandı.

2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

2004 - Van'da Ordu Caddesi'nde Vali Hikmet Tan'ın makam aracı geçtiği sırada, bomba yüklü bir kamyonda patlama oldu. Tan, patlamadan yara almadan kurtulurken 5 kişi hayatını kaybetti.

2006 - Kırıkkale'de, yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşadığı sanılan, "karada yaşamış en büyük memeli" olan bir gergedan türü Baluchitherium'un fosilleri bulundu. Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'dan sonra Baluchitherium'un fosilleri bulunan beşinci ülke oldu.

2012 - "Şike davası"nda karar açıklandı. Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 4'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı "Futbolda şike" davasında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı "örgüt kurmak" suçundan 2 yıl 6 ay, "şike ve teşvik primi vermek" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

2013 - Anayasa Mahkemesi, uzun tutukluluk ve yargılamayla ilgili tarihi bir karar aldı. Anayasa Mahkemesi heyeti, uzun tutukluluk ve yargılama nedeniyle haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunan 4 kişiyi haklı buldu.

2013 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi telefonla arayarak, göstericilerin taleplerine yanıt vermesi çağrısında bulundu.

2015 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kukava kasabasında Boko Haram militanlarının camilere düzenlediği saldırılarda 97 kişi hayatını kaybetti.

2015- Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, tahıl ambarı olduğu belirtilen bin 900 yıllık yapılar ortaya çıkarıldı.

2017- Van'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

2018- Meksika'daki devlet başkanlığı seçiminde Andres Manuel Lopez Obrador yüzde 48 oranında oy alarak seçimin galibi oldu.

3 Temmuz

1462- Midilli Adası, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1918- 1909'da tahta çıkan Padişah V. Mehmet Reşat öldü, yerine VI. Mehmet Vahdettin geçti.

1941- Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi.

1946- Şair Muzaffer Tayyip Uslu 24 yaşında öldü.

1962- Cezayir'deki 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi, Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1969- Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

1988- İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı. 887 milyon dolar maliyetli bin 90 metre uzunluğundaki köprünün yapımı 2,5 yıl sürdü.

1993- Vergi numaralı yaşam başladı.

1999- Ses sanatçısı Sevim Tuna öldü.

2000- Sinema sanatçısı Kemal Sunal, film çekimi için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek vefat etti.

2013- Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi, ordunun ülkede yönetime el koyduğunu duyurdu.

2013- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı'nın kalkacağını, dershanelerin kapatılacağını açıkladı.

2015 - Dünya turuna çıkan güneş enerjili uçak Solar Impulse 2, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolun 8. etabını fosil yakıt kullanmadan aralıksız 120 saatte tamamlayarak Hawaii'ye indi.

2016- Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Karrada bölgesinde, bomba yüklü aracın patlaması sonucu 292 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2018- 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. Kararda, sanıklardan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in "54. Hükümet'in düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu, suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı" belirtildi.

4 Temmuz

1546- Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü.

1776- Amerikan Bağımsızlık Günü: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1848- Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1932- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

1934- Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.

1946- ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

1954- İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1976- İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bir operasyonla kurtardı.

1994- Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1997- "Pathfinder" keşif aracı, Mars yüzeyine indi.

1997- Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.

1998- Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

2002- Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü "17 Kasım"ın ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

2007- Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı.

2010- Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.

2012- İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN), Higgs bozonu olması muhtemel yeni bir atomaltı parçacığı bulunduğu açıklandı.

2013- Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden aldığını ilan eden Mısır ordusu, geçici hükümet başkanlığına Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u tayin etti.

2015 - Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.

2018- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

5 Temmuz

1830- Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1917- Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

1921- Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1938- Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939- Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945- İngiltere'yi II. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı.

1946- Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki "Bikini" Adası'ndan geliyordu.

1950- Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1964- Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi.

1974- Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977- Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1993- Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı.

2004- Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral 96 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005- Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu 86 yaşında İstanbul'da öldü.

2007- Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti.

2008- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2012- Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker çağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı.

2015 - Efes antik kenti UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2015- Yunanistan'da, kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda düzenlenen referandumda, Yunan halkının yüzde 61,31'i "hayır" dedi.

2016- Giresun'da, bölgedeki birliklere bayram ziyaretleri gerçekleştiren üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopter yoğun sisin etkili olduğu dağlık alana düştü. Kazada 2'si asker, 5'i askeri personel eş ve çocuğu 7 kişi hayatını kaybetti.

6 Temmuz

1517- "Emaneti Mübareke" adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1535- "Ütopya"nın yazarı, İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.

1885- Fransız bilim adamı Louis Pasteur, kuduz aşısını buldu.

1917- Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

1924- Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

1927- Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.

1965- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.

1971- Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.

1975- Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984- Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü.

1991- Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.

1993- Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi.

1995- Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında öldü.

1995- Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti.

1999- Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı.

2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.

2008- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da vefat etti.

2011- Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

2012- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezasını onadı.

2013- Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

2015- Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu.

2015- Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü.

2016- ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.

2016- Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti. Şeren, A Milli Takım formasıyla 46 maçta görev almıştı.

2017- Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

2018- Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl 6'şar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

7 Temmuz

1828- Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı.

1929- Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.

1939- Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1930- "Sherlock Holmes"un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.

1942- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Başbakanı Dr. Refik Saydam İstanbul'da vefat etti.

1948- İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan "üstün yetenekli çocuklar hakkındaki" özel yasa çıktı.

1955- Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep "Abidin Daver" denize indirildi.

1955- Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında öldü.

1964- Metin Erksan'ın yönettiği "Susuz Yaz" filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı.

1993- "Hababam Sınıfı" serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü.

1998- Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon karı koca öldü.

2000- Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005- Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı.

2007- Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü.

2013- Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle işleyen uçak oldu.

2013- Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.

2016- Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.

2017- Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla BM'de kabul edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

Megastar Tarkan ameliyat oldu! Doktorundan ilk açıklama geldi

ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi

Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek