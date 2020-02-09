Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Kıbrıs'ta "cumhuriyet" ilan edilmesine giden adım, Türkiye ve Yunanistan başbakanları Adnan Menderes ile Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.

Türk ve Yunan başbakanları 5-11 Şubat 1959 tarihlerinde Zürih'te bir araya geldi. Menderes ve Karamanlis, 11 Şubat'ta üç antlaşma ve bir de centilmenler antlaşmasını kabul edip parafladı.

Zürih'teki görüşmelerin ardından ilki 1955'te yapılan Londra Konferansı'nın ikincisi toplandı. İngiltere Başbakanı Harold Macmillan, Menderes ve Karamanlis'in yanı sıra Kıbrıs'taki toplum liderleri Dr. Fazıl Küçük ile Makarios'un da katıldığı görüşmelerde, Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle 19 Şubat'ta kabul edildi.

Zürih ve İkinci Londra konferanslarında kurulması öngörülen inceleme komisyonunun çalışmalarını sonuçlandırmasının ardından da 16 Ağustos 1960'ta "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edildi.

Kıbrıs Federe Devleti kuruldu

Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Meclisi'nin 13 Şubat 1975'te yaptığı olağanüstü toplantı sırasında oy birliğiyle alınan karar neticesinde kuruldu.

Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devletinin devlet başkanı oldu. Yasama görevini ise 50 üyeden oluşan bir kurucu meclisin yapacağı bildirildi.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

10 Şubat

1837- Rus yazar Aleksander Puşkin öldü.

1918- Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı'nda yaşamını yitirdi.

1950- Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası sona erdi. Behice Boran ve Niyazi Berkes üçer ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav beraat etti.

1962- Doğu-Batı arasında casus değişimi yapıldı, Sovyetler Birliği'nde hapis cezası alan ABD'li pilot Gary Powers, ülkesine iade edildi.

1979- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Türkiye'de ilk kez bir buçuk aylık bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı.

1993- Kemal Tahir'in "Yorgun Savaşçı" adlı eserinden uyarlanan filmin 10 yıl önce yakılmaktan "kurtulan" tek kopyası TRT'de yayımlandı.

1998- Fransa'daki "Sadoul Ödülü", yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Masumiyet" filmine verildi.

2005- Pulitzer ödüllü Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller öldü.

2015- ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed, başlarından vurularak öldürüldü. Cinayetler, ABD ve dünyada büyük tepki topladı.

2016- Nijerya'da, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında 58 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 324 rehine, Boko Haram örgütünden kurtarıldı.

2017- ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına giriş yasağını geçersiz kılan mahkeme kararını oy birliği ile onayladı.

2017- İngiltere'nin York Üniversitesinden bilim insanları üç farklı tipteki kalp hücresini birleştirerek tek bir nabız gibi aynı anda atabilen yapay kalp dokusu geliştirdi.

2018- Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kariyerinin 11. olimpiyat madalyasını alan 37 yaşındaki Norveçli sporcu Marit Bjoergen, oyunlarda en fazla madalya kazanan kadın sporcu olarak tarihe geçti.

11 Şubat

1926- Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in (Soydan) kurduğu Milliyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

1936- İstanbul'da kar fırtınası: Binalar yıkıldı, 120 tekne battı ve Unkapanı Köprüsü parçalandı.

1945- İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere Başbakanı W. Churchill, ABD Başkanı F. Roosevelt ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı J. Stalin'in bir araya geldiği ve "dünya düzeninin esasları"nın belirlendiği Yalta Konferansı sona erdi.

1953- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, "gericilikle savaşım" için "Ulusal Dayanışma Cephesi" kurmayı kararlaştırdı.

1959- Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili Zürih Antlaşması imzalandı.

1961- Adalet Partisi, Ragıp Gümüşpala'nın başkanlığında kuruldu.

1965- ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, hava ve deniz kuvvetlerine, Kuzey Vietnam Halk Cumhuriyeti'ndeki askeri hedeflerin bombalanması emrini verdi.

1979- İran'da Humeyni yanlıları başbakanlık binasını ele geçirdi, Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.

1990- Güney Afrika'da ırkçı rejime karşı savaşan Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) lideri Nelson Mandela özgürlüğüne kavuştu.

2001- Eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlarından Nezih Demirkent vefat etti.

2006- Alman arkeologlar, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de insanlığın en eski haber sistemi olarak tanımladıkları ve yazının ilkel biçimi olan işaretler buldu.

2008- Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki apartmanda 4 Şubat'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 9 Türk'ün cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

2010- Euro bölgesinde ekonomik kriz: AB devlet ve hükümet başkanları, ekonomik krizdeki Yunanistan'a yardımda uzlaştı.

2011- Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, baskıcı politikalarla 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

2013- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 3'ü Türk, 11'i Suriyeli 14 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Suriye'deki hastanelere kaldırılan üç yaralının daha ölümüyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

2014- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık iki yıl aranın ardından Kıbrıs Rum kesiminin ön koşul olarak ileri sürdüğü ortak açıklama metni üzerinde tarafların mutabakata varması sonucu yeniden başladı.

2016- İstanbul'da Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinin binalarına eş zamanlı silahlı ve molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda hasar meydana geldi.

2016- Albert Einstein'in 100 yıl önceki yer çekimi dalgalarının varlığına ilişkin teorisi bilim insanları tarafından tespit edildi.

2017 - İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

2017- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

2018- Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan ve 71 kişinin bulunduğu yolcu uçağı Moskova yakınlarındaki Ramenskoye bölgesinde düştü. Uçakta kurtulan olmadı.

2019- İstanbul Çekmeköy'de site içine zorunlu iniş yapmaya çalışan askeri helikopter düştü, 4 asker şehit oldu.

12 Şubat

1804- Düşünür Emmanuel Kant yaşamını yitirdi.

1920- Fransızların Maraş'ı boşaltmasıyla kent işgalden kurtuldu.

1929- Stalin'in sürgün ettiği, eski savaş komiseri Troçki, "İlyiç" adlı şileple İstanbul'a geldi.

1937- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik Belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi.

1956- Karikatürist Turhan Selçuk, Uluslararası Bordighera Mizah Şenliği'nde Platin Palmiye Ödülü'nü aldı.

1959- Kıbrıs konusunda II. Londra Konferansı başladı.

1961- Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Emekçi Partisi kuruldu.

1969- Tiyatro ve sinema sanatçısı, Türk sinemasının "Horoz Nuri"si Vahi Öz öldü.

1971- Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası açıldı. Tesiste Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başlandı.

1976- İstanbul'da tarihi Direklerarası'nın Naşit Tiyatrosu (Turan Sineması), sünger deposu oldu.

1988- Dr. Ziya Özel'in "zakkum"la kanseri tedavi ettiği iddiasının TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı.

1994- İstanbul Tuzla'da tren istasyonundaki çöp kutusuna teröristlerce yerleştirilen zaman ayarlı saatli bomba patladı. Beşi yedek subay, biri sivil 6 kişi öldü, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi yaralandı.

2007- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Öğretim Üyesi, Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Yavuz Sabuncu, Ankara'da 59 yaşında vefat etti.

2012- Amerikalı ünlü pop şarkıcısı Whitney Houston, 48 yaşında hayatını kaybetti. Houston, Los Angeles'ta Beverly Hilton Oteli'ndeki odasında ölü bulundu.

2013- "Kaynanalar" dizisindeki "Nuri Kantar" tiplemesiyle adını duyuran tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

2014- Çin ve Tayvan, iç savaşın sona ermesinden bu yana geçen 65 yıllık sürede ilk kez üst düzey görüşmeler yapmaya başladı.

2016- Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, 11. yüzyılda kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez görüştü.

2017- Almanya'da eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

2017- Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12-18 Şubat'ta Erzurum'da yapıldı. Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu 2 gümüş ve bir bronz madalyayla 11. sırada bitirdi.

2017- Gurbangulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'daki devlet başkanlığı seçimlerini, oyların yüzde 97,69'unu alarak 3. kez kazandı.

2017- Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına getirdiği vize yasağına karşı gösteri düzenledi.

2018- Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Şubat

1883- Alman besteci Richard Wagner Venedik'te öldü.

1920- Erzincan düşman işgalinden kurtuldu.

1925- Lozan Konferansı'nda çözümü Türkiye ve İngiltere'ye bırakılan "Musul" konusunda İngiltere ile sorun yaşandığı günlerde Şeyh Sait, Doğu'da ayaklanma başlattı.

1934- Şair Cenap Şahabettin 64 yaşında vefat etti.

1943- İlk kadın tiyatroculardan Neyyire Neyir vefat etti.

1949- Fenerbahçe'nin yeni stadı açıldı.

1960- Fransa, BM ile ABD'nin itirazlarına rağmen Büyük Sahra'da atom bombası patlattı.

1966- Cemal Gürsel'in komaya girdiğinin altıncı günü, partiler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaştı.

1967- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu.

1975- Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

1995- İlk Türk füzesi, Konya-Karapınar Füze Fırlatma Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2005- Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral 80 yaşında vefat etti.

2014- Belçika Temsilciler Meclisi, çocuklara ötanazi hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üç gündür kayıp olan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslan'ı arama çalışmaları kapsamında incelenen ve kan izleri bulunan minibüsteki Necmettin, oğlu Ahmet Suphi Altındöken ve Fatih Gökçe gözaltına alındı.

2018- Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatoloji uzmanları arasında gösterilen ve tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" olarak da tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

2019- Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

14 Şubat

Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

1876- ABD'li bilim insanı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.

1909- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı, Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.

1925- TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.

1931- Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım, Avrupa'da "Güzel Göz Kraliçesi" seçildi.

1951- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.

1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.

1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.

1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesinde dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.

1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan iki yıl hapisle cezalandırıldı.

1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.

2003- Şartla salıverilme yasasından 43 bin 500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.

2004- Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.

2007- Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, soruşturmalarda gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek. Gizli soruşturmacının elde ettiği kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamayacak.

2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtayda yapılmasına hükmetti.

2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.

2014- Basın fotoğrafçılığının en prestijli ödülleri arasında yer alan Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'nün 57. sahibi, Amerikalı fotoğrafçı John Stanmeyer oldu.

2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.

2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş 76 yaşında vefat etti.

2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

15 Şubat

1564- Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

1927- İzmir Eski Eserler Müzesi açıldı.

1949- 1200 Musevi Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10 bini geçti.

1958- Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu, 65 yaşında Ankara'da öldü.

1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren deneme seferine başladı.

1979- Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.

1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, beş görevli şehit oldu.

2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücünde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2005- Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, AK Parti'den ve bakanlık görevinden istifa etti.

2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.

2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi göktaşı ve yağmurundan etkilendi.

2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı Metro Hattı'nda hizmet vermek üzere açıldı.

2014- Almanya'nın başkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, İnce Buz" filmi kazandı.

2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

2016- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kuruldu.

2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

16 Şubat

1920- Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. İsyan, 16 Nisan'da bastırıldı.

1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alacak "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey vefat etti.

1950- Çoğunluk sistemini öngören yeni Seçim Kanunu, TBMM'den geçti.

1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.

1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.

1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.

1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

1988- Televizyonda 11 Şubat'ta kanser tedavisiyle ilgili programı izleyen bir hasta, zakkum yapraklarını kaynatıp içince öldü.

1999- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

2005- İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisini kurdu.

2005- Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divanda yargılanmalarına başlandı.

2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2015- Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı öldürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) 6. Genel Sekreteri Butros Butros-Gali, Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Cize ilinde bir hastanede 94 yaşında vefat etti.

2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

2017- Venezuela, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden CNN İspanyolcanın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarda silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi.