Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz günü başlayan darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyetler, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te bertaraf edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa dökülürken FETÖ'cü askerlerin jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

FETÖ'cü askerlerce yapılan saldırılarda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü.

Belli başlı öteki olaylar

13 Temmuz

1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

1878 - Osmanlı Devleti ile Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İngiltere, Fransa arasında "Berlin Anlaşması" imzalandı.

1930 - İlk kez düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay'da başladı. 30 Temmuz'da sona eren şampiyonada, kupayı ev sahibi takım kazandı.

1937- Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.

1949 - Papa Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.

1959 - Trabzon'da bir Amerikan hava üssü kuruldu.

1959 - "Lüküs Hayat" operetinin yazarı Ekrem Reşit Rey, 59 yaşında vefat etti.

1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevinde evlendi.

1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkum edildi.

1979 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan dört Filistinli, bir polis ile bekçiyi öldürdü ve büyükelçi ile öteki personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Saldırganlar, aynı gün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda saldırganlar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldu ve yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildi.

1985 - Afrika'daki açlar için "Live Aid" konseri düzenlendi.

1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.

1995 - Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde, 74 kişi öldü.

2002 - Şair Ece Ayhan, 71 yaşında İzmir'de yaşama gözlerini yumdu.

2005 - TBMM Milli Egemenlik Onur Ödülü, törenle Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildi.

2011 - AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca, Doğu Akdeniz'de, 22 Haziran'da uluslararası hava sahasındayken silahsız ve tanıtma sistemi açık olarak görev uçuşu gerçekleştirdiği sırada hiçbir uyarı yapılmadan düşürülen RF-4E uçağıyla ilgili, "Kriminal inceleme sonucuna göre, uçağımızın düşürülme nedenleri arasında Suriye tarafından iddia edildiği gibi bir uçaksavar ateşi ile düşürülme ihtimalinin ortadan kalktığı görülmüştür." açıklaması yapıldı.

2013 - TBMM Genel Kurulunda, darbelere yasal dayanak gösterilen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini de değiştiren yasa kabul edildi.

2015 - Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Türkiye'de 16 yıl sonra ilk defa hükümet kurulması için koalisyon görüşmeleri gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" yönelik ana soruşturmasının şüphelisi Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gönderilecek dosya tamamlandı.

2016 - İngiltere'de Brexit kararının ardından David Cameron'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevi için Muhafazakar Partiden iki kadın aday oldu. Adaylardan Andrea Leadson'ın çekildiğini açıklamasıyla başbakanlığı kesinleşen İçişleri Bakanı Theresa May görevine başladı.

2017 - Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Meryem Bekmez ise kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya elde etti.

2017 - Çin'de tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo, 61 yaşında Şinyang kentinde tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

2018 - İzlanda, ABD'nin ayrılma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin yeni üyesi oldu.

2018 - Türkiye ile Pakistan arasında, 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

14 Temmuz

1683 - Osmanlı orduları, Viyana'yı ikinci kez kuşattı.

1789 - Silahlanan Paris halkının, krallık baskısının simgesi olarak gördükleri Bastille Hapishanesi'ni ele geçirmesiyle Fransız Devrimi başladı.

1926 - Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi.

1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda güreşte 61 kiloda birinci oldu.

1942 - Atılay denizaltısı battı, 39 subay ve er şehit oldu.

1948 - Yerli Film Yapanlar Cemiyetince düzenlenen ilk film festivalinde, Şakir Sırmalı'nın yönettiği "Unutulan Sır" birinciliğe değer bulundu.

1958 - Irak'ta General Abdülkerim Kasım yönetimindeki ihtilalci ordu birlikleri, kanlı darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kral Faysal, Kral Naibi Prens Abdulilah ile Başbakan Nuri Said öldürüldü. Bağdat Paktı Konferansı dolayısıyla Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İran Şahı Pehlevi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Mirza, Irak'taki ihtilali görüştü.

1960 - Eski Konya Valisi Cemil Keleşoğlu, Yassıada'da intihar etti.

1966 - Meclis, Yassıada mahkumları ile siyasi firarileri affetti.

1968 - İsmail Dümbüllü, İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede sahneye veda etti.

1971- Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Sait Halman oldu.

1971- Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali vefat etti.

1982 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ile İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, görevlerinden istifa etti.

1983 - Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy katledildi.

1987 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sekiz ili bünyesinde toplayan Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. OHAL Valiliğine Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu atandı.

1995 - Yazar Bilge Karasu 65 yaşında öldü.

1997 - İstanbul Harbiye Orduevi'ne lav silahıyla ateş açıldı.

1997 - Anadolu Ajansı muhabiri Murat Koç, trafik kazasında vefat etti.

2001 - Türk basınının ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, İstanbul'da vefat etti.

2004 - Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Avusturya'nın Granz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı.

2004 - Tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat (38), gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tabancayla öldürüldü.

2005 - Van Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın evinde emniyet müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ATO Başkanı Sinan Aygün tahliye edildi.

2011 - Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

2012 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüştü.

2015 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "New Horizons (Yeni Ufuklar)" uzay aracının, "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğrafları paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğu ve gezegenin bazı bölgelerinde hareket eden buz kütleleri bulunduğu anlaşıldı.

2016 - Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin, 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın arasına kamyonla dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarına hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, FETÖ/PDY'nin, silahlı terör örgütü olduğunun kabul edilmesi gerektiğine yer verildi. Böylece FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütü olduğu ilk kez bir mahkeme kararına girdi.

2017 - OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile, toplam 7 bin 395 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 263 kişi görevine iade edildi. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

2017 - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2017 - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa'da 1969 yılından bu yana ilk kez cuma namazı kılınmadı. Mescid-i Aksa'nın kapatılması nedeniyle cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında eda eden Filistinliler, namazın ardından tekbir getirerek "Canımız, kanımız sana feda olsun ya Aksa" sloganları attı.

2018 - Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

15 Temmuz

1099 - Haçlılar Kudüs'ü işgal etti.

1683 - Osmanlı Ordusu'nun Viyana taarruzu başladı.

1795 - Fransız şair Rougel de Lislie'nin yazıp bestelediği "Marseillaise" Fransa'nın ulusal marşı ilan edildi.

1840 - Osmanlı Devleti ile İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya arasında, "Londra Mukavelesi" imzalandı. Osmanlılar, Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydıhayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya verdi.

1904 - Modern kısa öykünün en önemli ustalarından, Rus yazar Anton Çehov öldü.

1908 - Fransız biyolog Dr. Alexis Carrel, hayvandan hayvana ilk organ naklini yaptı.

1928 - İskoç Dr. Alexander Fleming penisilini buldu.

1932 - Kültür ve sanat dergisi "Varlık"ın ilk sayısı çıktı.

1956 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir öldü.

1963 - Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu kabul edildi.

1968 - Bir yıl sonra yeniden İstanbul'a gelen ABD 6. Filosu, üniversite öğrencilerince protesto edildi.

1969 - Türk havacılığının kurucularından Vecihi Hürkuş, 80 yaşında İstanbul'da öldü.

1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Örgütü, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B Lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.

1975 - Junko Tabel, Everest'in zirvesine çıkan ilk kadın dağcı oldu.

1980 - CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu öldürüldü.

1983 - Ermeni terör örgütü ASALA'nın, Paris Orly Havaalanı'nda düzenlediği bombalı saldırıda, 2'si Türk 6 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

1997 - Modacı Gianni Versace evinde ölü bulundu.

2005 - Eski Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden gazeteci-yazar Ömer Tarkan vefat etti.

2010 - Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

2015 - California Üniversitesi ve Gladstone Kalp ve Damar Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları, yetişkin bir insandan aldıkları deri dokularından elde edilen kök hücrelerinden, büyüyen ve atan kalp dokusu elde etti.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı "çatı iddianamesi", Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2016 - Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş cumhurbaşkanını ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek, parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu.

Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden, dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü bir grup askerce ele geçirildi. Aynı saatlerde, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

Güvenlik kaynaklarınca "Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır." açıklaması yapıldı.

TRT'yi işgal eden darbeci askerler darbe bildirisi okuttu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bildirinin TSK tarafından yapılmadığı uyarısında bulunuldu, "Korsan bildiridir." ifadesi kullanıldı.

2017 - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, 81 ilde vatandaşlar meydanlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını gerçekleştirdi.

2017 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan Ömer Mazlum ile oğlu Musa'nın cesetleri, Hazro ilçesi kırsalında bulundu.

2017 - Bilim adamları, her gün domates yedirilen erkek farelerde cilt kanseri hücrelerinin gelişiminin yarı yarıya azaldığını keşfetti.

2018 - FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camisi'nde hatmi şerif merasimine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törene katıldı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların attığı bomba nedeniyle zarar gördüğü için yeniden inşa edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

16 Temmuz

622 - Hazreti Muhammed ve beraberindeki ilk Müslümanlar, hicretlerini tamamlayıp Medine'ye vardı. Bu tarih "Hicri Takvim"in başlangıcı kabul edildi.

1683 - Viyana'ya taarruz eden Osmanlı ordusu, Avusturya ordusunu mağlup etti. Böylelikle Viyana kuşatması sürdürüldü.

1918 - Rus Çarı Nikola ve Romanof hanedanının öteki üyeleri, Bolşevikler tarafından, Urallar'daki Yekaterinburg kasabasında öldürüldü.

1922 - Gazi Mustafa Kemal, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa da Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.

1926 - İlk renkli sualtı çekimleri National Geographic dergisinde yayımlandı.

1945 - ABD'de Robert Oppenheimer'ın geliştirdiği ilk atom bombası, New Mexico yakınlarında, çölde patlatıldı.

1955 - Söke'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 23 kişi öldü.

1964 - Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, eski başbakan Hüseyin Rauf Orbay öldü.

1974 - Türkiye, Kıbrıs'taki darbeye karşılık İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerdi. Londra'ya giden Başbakan Bülent Ecevit'in, İngiltere Başbakanı Wilson'a yaptığı öneri kabul görmedi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

1975 - Atatürk'ün silah arkadaşlarından emekli general Fahri Belen öldü.

1979 - Saddam Hüseyin Irak Devlet Başkanı oldu.

1994 - "Shoemaker Levy" adlı kuyruklu yıldız Jüpiter'e çarptı, NASA çarpışmayı naklen yayımladı.

1998 - 12 Eylül 1980 askeri harekatını gerçekleştirenlerden eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Sedat Celasun, Çanakkale'de kalp krizi sonucu öldü.

2015 - Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, 86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi karşılığında ön şart olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

2016 - TSK içinde gizlice örgütlenmiş FETÖ mensuplarının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te basına yaptığı açıklamada, milli iradeyi oluşturan cumhuru meydanlara davet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Pensilvanya'dan yönetilecek bir ülke değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra CNN Türk televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı meydanlara davet etti.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde binlerce vatandaş darbe girişimini engellemek, milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıkıp FETÖ'cü askerlere direndi. Darbecilerin silahsız insanların üzerine jetlerden attığı bombalar, helikopter ve tanklardan açtığı ateş sonucu 251 kişi şehit, 2 bin 193 kişi gazi oldu.

Darbeci teröristler MİT'e helikopterle saldırdı. TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi, TÜRKSAT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ağır hasar gördü. Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı bombalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbe girişiminde bulunan bir grup asker tarafından rehin alındı.

TBMM Genel Kurul Salonu açıldı, milletvekilleri bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Meclis'te grubu bulunan, darbe girişimini kınayan ortak bildiriye imza attı.

FETÖ mensubu teröristler, suikast yapmak üzere Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyerek oteli helikopterlerle ateş altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri koruması 2 polisin şehit edildiği suikast timinin baskınından önce, otelden ailesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ayrıldı. Darbeci askerler başarısız olduklarını anlayınca bölgeden kaçtı.

Darbe girişimiyle ilgili ilk soruşturma İstanbul'da başlatıldı, darbecilerin görüldükleri yerde tutuklanacakları bildirildi.

Darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi askerler hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt genelindeki darbeci askerler teslim olmaya başladı, rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar kurtarıldı. Başbakan Yıldırım, saat 12.57'de, darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyuran açıklamayı yaptı.

2017 - 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2017 - Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giderken, 16 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve cesedi Tunceli-Pülümür karayolunda, 12 Temmuz'da bulunan Necmettin Yılmaz'ın cenazesi baba ocağında toprağa verildi.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2019 - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.

17 Temmuz

1929 - Hükümeti devirme iddiasıyla yargılanan komünistlerin davası sonuçlandı. Dr. Hikmet (Kıvılcımlı), Hüsamettin (Özdoğu) ve Laz İsmail Beyler, 4'er yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi. 24 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

1936 - İspanya'da, solcu "Halk Cephesi"nin seçimleri kazanması üzerine Falanj Partisinin hazırladığı askeri ayaklanma patlak verdi. İspanyol Fası'nda, General Francisco Franco önderliğinde başlayan ayaklanma, kısa sürede yarımadaya yayıldı ve iç savaşa dönüştü.

1945 - ABD Başkanı Harry Truman, Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Almanya'nın Potsdam kasabasında bir araya gelerek II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın bölüşümünü belirledi.

1955 - Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland, Kaliforniya'da açıldı. Yaklaşık 30 hektarı kaplayan Disneyland'de, belirli temalara göre düzenlenmiş çeşitli bölümler yer aldı. Disney Company, 1971'de de Florida'da Disneyworld'u açtı.

1961 - Anıtkabir'in mimarlarından Prof. Emin Onat 53 yaşında öldü.

1963 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

1975 - ABD uzay aracı Apollo, Sovyet uzay aracı Soyuz 19 ile kenetlendi. Astronotlar, iki gün boyunca ortak deneyler yaptı.

1992 - Slovak Parlamentosu bağımsızlık ilan etti. Çekoslovakya, Çek ve Slovak cumhuriyetleri adlarıyla iki devlet oldu.

2006 - "Güzin Abla" olarak bilinen, gazeteci Fatma Güzin Sayar 85 yaşında vefat etti.

2006 - Endonezya açıklarında denizin dibinde meydana gelen, Richter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami, Java Adası'nda 620 kişinin ölümüne yol açtı.

2011 - Halk ayaklanması sonucu devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, felç geçirerek komaya girdi.

2012 - CHP'nin 34. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.

2015 - Etiyopyalı Genzebe Dibaba, Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Elmas Lig yarışlarının Monaco ayağında, kadınlar 1500 metrede elde ettiği 3.50.07'lik derecesiyle, Çinli Qu Yunxia'nın 22 yıldır kırılamayan dünya rekorunu geliştirdi ve kariyerinin 4. dünya rekoruna imza attı.

2017 - Gaziantep'teki Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, üzerinde "gülücük" emojisi bulunan 3 bin 700 yıllık şerbet testisi bulundu.

2018 - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık, mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

2019 - FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ile Tavus Bin Keysan Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

18 Temmuz

1904 - Rusya-Japonya Savaşı başladı.

1920 - Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri, Misakımilli üzerine yemin etti.

1925 - Adolf Hitler "Kavgam" adlı kitabını yayımladı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932 - Türkiye, Milletler Cemiyetine 56. üye olarak girdi.

1932 - Ezanın Türkçe okunacağı açıklandı. Uygulamaya kısa süre sonra geçildi.

1955 - Almanya'nın geleceğinin görüşüldüğü "Dört Büyükler Konferansı" Cenevre'de başladı.

1965 - Yazar Refik Halit Karay 77 yaşında İstanbul'da öldü.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta hava gerginleşti. TBMM, olağanüstü toplantısında Kıbrıs'ta darbeyle ortaya çıkan durumu görüştü. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in özel temsilcisi Joseph Sisco Ankara'ya geldi.

1976 - Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev, Boğazlar'dan geçti.

1982 - Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanması amacıyla bir yönetmelik yayımlandı.

1998 - İnsanlık ve savaş suçu işleyenlerin yargılanabilmeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını öngören sözleşme, Roma'da imzalandı.

2002 - Gazeteci yazar Metin Toker Ankara'da öldü.

2004 - II. Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya'nın Nagasaki kentine bırakan Amerikalı pilot Charles W. Sweeney, 84 yaşında öldü.

2012 - Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 sayılı KHK'nin, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini "Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden" iptal etti.

2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Kuruluna yönelik intihar saldırısında Devlet Başkanı Beşşar Esed'in özel temsilcisi Hasan Türkmani, Savunma Bakanı Davud Racha ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket öldü. Saldırıyı, Özgür Suriye Ordusu üstlendi.

2015 - Japonya Grand Prix'sinde, Ekim 2014'te geçirdiği kazadan sonra komaya giren Formula 1 pilotu Jules Bianchi, 25 yaşında hayatını kaybetti.

2016 - Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının yıllık izinleri ikinci bir emre kadar kaldırıldı.

2016 - FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sulh ceza hakimliklerindeki sorguları sonucunda tutuklandı.

Ayrıca FETÖ'nün darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı.

2017 - 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, "mağdur-tanık" sıfatıyla dinlendi.

2017 - Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından Regensburger Domspatzen'da, papaz ve öğretmenlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

2018 - UNESCO'nun 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2018 - Türkiye, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında 2009'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "tütün kontrolü alanında lider ülke" ilan edildi.

2018 - SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de, RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", Milli Savunma Bakanlığının Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başlandı.

2019 - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli akademisyenler, Türkiye'de ilk kez ceviz antraknoz hastalığının nedenlerini tespit ederek, merkezi ABD'de bulunan gen bankasının (National Center For Biotechnology İnformation) veri tabanına kaydedilmesini sağladı.

19 Temmuz

1670 - Şarap içilmesi yasaklanan İstanbul'da, bütün meyhaneler yıktırıldı.

1929 - İtalyan ressam Fausto Zonaro, 75 yaşında San Remo'da öldü.

1933 - Denizli Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi can verdi.

1948 - Gizli oy, açık sayım sistemini getiren yeni Seçim Kanunu kabul edildi.

1954 - Elvis Presley, ilk albümü "That's All Right Mama"yı çıkardı.

1974 - İspanya'da Franco, sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos'a devretti.

1974 - Kıbrıs'ta Türkiye ve Rum kesimlerini ayıran Yeşil Hat'ta, gerginleşen hava sonrası Ankara'ya gönderilen ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın özel temsilcisi Joseph Sisco'nun Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayınca Türk Deniz Kuvvetlerine ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.

1979 - Sandinistalar, Nikaragua'da Managua'ya girdi.

1980 - 12 Mart dönemi Başbakanı Nihat Erim, İstanbul'da öldürüldü.

1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

1990 - "Karun Hazinesi"nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada, New York Federal Mahkemesi Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

1993 - İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

1998 - 1980'lerin ünlü bankerlerinden Yalçın Doğan, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldü.

2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisini (CDP) kurdu.

2009 - Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi.

2010 - Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren, 85 yaşında öldü.

2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, "Balyoz Eylem Planı" iddianamesini kabul etti. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve Emekli Oramiral Özden Örnek de şüpheliler arasında yer aldı.

2016 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş hükümeti şiddet kullanarak yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti. Obama görüşmede, darbe girişimini soruşturmakta olan Türk makamlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını iletti.

2016 - Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Çankaya Köşkü'nde önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ayrı ayrı ortak açıklama yaptı.

2016 - YÖK, bütün devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam 1577 dekanın istifasını istedi.

2016 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

2017 - Sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti.