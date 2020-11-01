Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Türk siyasi yaşamında "Karaoğlan" olarak anılan ve "Üçüncü Adam" yakıştırması yapılan Bülent Ecevit, 172 gün boyunca tedavi gördüğü GATA'da 5 Kasım 2006'da vefat etti. Ecevit, siyasetin son yarım asırlık dönemine damga vuran simge isimlerdendi.

Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Amerikan Koleji'nden 1944 yılında mezun olan Ecevit, üniversiteye devam ederken bir yandan da Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde İngilizce çevirmeni olarak çalışma yaşamına başladı. Sınıf arkadaşı Rahşan Ecevit (Aral) ile 1946 yılında evlenen Bülent Ecevit, aynı yıl okulu yarım bırakarak Londra Basın Ateşeliğinde görev aldı. 1950'de Ankara'ya dönen Ecevit, çeşitli gazetelerde sanat eleştirmenliği, fıkra yazarlığı ve çevirmenlik yaptı.

1954 yılının Ocak ayında CHP Çankaya Gençlik Ocağı'na üye olarak aktif siyasi yaşama adımını atan Bülent Ecevit, İsmet İnönü'nün genel başkanlıktan istifasının ardından toplanan özel kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na kadar yükseldi. Bülent Ecevit, siyaset sahnesinde, 1973 seçimlerinden itibaren "Karaoğlan" olarak anılmaya başlandı. Seçimin ardından CHP, MSP ile koalisyon kurarak iktidara gelirken, Bülent Ecevit, 6 Şubat 1974'te ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Bu dönemde Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi.

Ecevit, cephe hükümetini oluşturan partilerden kopan bağımsız milletvekillerinin de desteğiyle 17 Ocak 1978'de kurulan hükümette 21 ay süreyle yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. İç çatışmalarla boğuşan CHP'nin oyları, 14 Ekim 1979'da yapılan ara seçimlerde gerileyince Ecevit, 16 Ekim'de hükümetten istifa etti.

Hamzakoy'da bir ay "misafir" edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koyduğu 12 Eylül 1980'de gece saat 03.00'te evinden alınan Ecevit, Rahşan Ecevit ile birlikte Hamzakoy'a " TSK'nın misafiri" olarak götürüldü. Hamzakoy'daki "misafirliği" 11 Ekim 1980 tarihinde sona eren Ecevit, 30 Ekim 1980'de CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Bülent Ecevit, 3 Aralık 1981'de konuşma ve yazı yasağı getiren MGK bildirisine muhalefetten girdiği cezaevinde 2 Şubat 1982 tarihine kadar kaldı.

Siyasi yasakların, 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan referandumla kaldırılması üzerine, 13 Eylül'de Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'ten DSP Genel Başkanlığını devraldı. Kısa bir süre sonra yapılan genel seçimlerde partisinin iyi sonuç alamaması üzerine görevinden ayrılan Ecevit, 1989 yılında yapılan olağanüstü kurultayda yeniden Genel Başkan seçildi. Bülent Ecevit, 20 Ekim 1991'de 12 Eylül'den sonra ilk kez Zonguldak Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Ecevit, 30 Haziran 1997 tarihinde ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı oldu, 11 Ocak 1999'da kurulan DSP azınlık hükümeti ile 28 Mayıs 1999'da kurulan DSP-MHP-ANAP koalisyonunda ise yeniden başbakanlık koltuğuna oturdu. Bu dönemde sağlık sorunlarıyla ilgili zaman zaman spekülasyonlar yapılan Bülent Ecevit, 4 Mayıs 2002'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstifalarla, koalisyon hükümeti TBMM'deki sayısal desteğini yitirirken, erken seçim kararı alındı ve 3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimlerde yüzde 1,22 oy alan DSP, parlamento dışında kaldı.

Genel başkanlıktan ayrılma kararını 3 Kasım seçimlerinden önce olduğu gibi seçimlerden sonra da zaman zaman dile getiren Bülent Ecevit, 22 Mayıs 2004 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla halefini ilan etti ve görevi Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezer'e devretmek isteğini belirtti. DSP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda 1954 yılında CHP Çankaya Gençlik Ocağı'na üye olarak başladığı aktif siyasi yaşamına son veren Bülent Ecevit, 18 Mayıs 2006 tarihinde geçirdiği beyin kanamasının ardından GATA'ya kaldırıldı. Ecevit, 174 gün süren tedavi sürecinin ardından 5 Kasım 2006'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk siyasi yaşamında "Karaoğlan" olarak anılan ve "Üçüncü Adam" yakıştırması yapılan Bülent Ecevit, şair yanı ve zarif üslubuyla da siyasette farklılığını hep hissettirdi. Türk siyasetine "Ak Güvercin" ve "Mavi Gömlek" fenomenlerini kazandıran Ecevit, son yarım asırlık döneme damga vuran isimlerdendi.

Belli başlı öteki olaylar

2 Kasım

1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.

1914- Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

1918- Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldı.

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında öldü.

2004- Anayasa Mahkemesi, 11 yıl aradan sonra Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.

2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan El Nahayan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid El Nahayan geçti.

2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de öldü.

2012- İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki bir baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.

2015- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçim sonucuna ilişkin, "Ülkemize en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye sahip olmadığımız sürece üzerimizde çok büyük oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Her zaman 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedim. Bu dört başlık, bizim için adeta olmazsa olmazdır. Yani bizim bu dört başlığı çok zenginleştirmemiz, güçlendirmemiz ve üzerimizde oynanan oyunlara da buna sahiplenerek cevap vermemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklandığı ortaya çıkan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde, solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.

2016- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, "terör örgütü propagandası" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.

2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

2018- Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde gerçekleştirildi. Domino nakilde, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibindeki 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

3 Kasım

1493- Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.

1507- Leonardo da Vinci'ye Lisa Gherardini'nin (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, eşinin üç dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından da Vinci'ye "Mona Lisa" tablosunu ısmarladı.

1839- "Gülhane Hattı Hümayunu"nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.

1888- Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack'in, İngiliz empresyonist ressam Walter Richard Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.

1912- Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1918- İngilizler Musul'u işgal etti.

1921- New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce galon süt, New York caddelerine döküldü.

1936- Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

1957- Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik II'yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.

1969- Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.

1971- Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.

1983- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı.

1991- İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler Madrid'de başladı.

1992- Illionis'te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosuna seçilen ilk siyah kadın oldu.

1996- Susurluk'taki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile üç kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin "Mehmet Özbay" sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı.

2013- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı, volkanik kül püskürtmeye başladı.

2013- Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda Aziz Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.

2016- Türkiye'de yürütülen soruşturmalar nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, Almanya tarafından geçici pasaport verildiği öğrenildi.

4 Kasım

644- Halife Hz. Ömer, Medine'de suikasta kurban gitti.

1879- ABD'li James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909- Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1922- Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922- Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi, yayınını durdurdu.

1922- İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1937- Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940- İngiltere, Girit'i işgal etti.

1946- BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.

1950- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Bildirisi'ni imzaladı.

1951- Din dersi ilkokullarda ders programına alındı.

1956- Sovyet güçleri Macaristan'a girdi.

1979- Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, elçilik görevlilerini rehin aldı.

1981- YÖK Yasası kabul edildi.

1982- Şeyhülmuharririn Burhan Felek, 93 yaşında öldü.

1983- Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu, 57 yaşında öldü.

1984- Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 58 yaşında öldü.

1995- 73 yaşındaki İsrail Başbakanı İzak Rabin, 27 yaşındaki sağcı bir öğrenci tarafından öldürüldü.

2006- Ankara'da 112 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Cumhuriyetimiz İçin Halk Yürüyüşü" düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayan yürüyüş, Tandoğan'a kadar sürdü. Tandoğan Meydanı'ndaki mitingin ardından Anıtkabir ziyaret edildi.

2007- Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

2008- ABD'de, Demokrat Parti adayı Barack Obama, ülke tarihinin 44'üncü başkanı seçildi ve ilk siyahi başkan olarak tarihe geçti.

2012- İran, Basra Körfezi ve buradaki adaların savunma gücü ile güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir askeri üs kurdu.

2013- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden isteyenlerin, başörtüsü takarak çalışabileceğini", bununla birlikte "resmi üniforma giyen personelin başörtüsünün, üniformaya uyumlu olacağını ve kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacağını" bildirdi.

2013- 13. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ilk kez verilen "Altın Elma" ödülünü, yönetmenliğini Ali Aydın'ın yaptığı, oğlunu arayan bir babanın öyküsünü anlatan "Küf" isimli filmi kazandı.

2015 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), yürütülen iç soruşturmalar kapsamında araçların karbondioksit (CO2) emisyonu seviyelerinin tespiti esnasında tutarsızlıklar belirlendiğini ve çoğunluğu dizel motorlu olmak üzere yaklaşık 800 bin aracın bu durumdan etkilenmiş olabileceğini bildirdi.

2015- Romanya Başbakanı Victor Ponta, başkent Bükreş'te gece kulübünde 31 Ekim günü sabaha karşı çıkan yangınla ilgili protestoların ardından istifa etti.

2016- Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2019- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

5 Kasım

1638- IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Musul'a girdi.

1757- Prusya Kralı II. Frederic, 7 Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1791- Besteci Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana'da 35 yaşında öldü.

1840- Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1895- New York Rochester'dan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1914- İngiltere, Türkiye'ye savaş ilan etti.

1919- Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi.

1925- Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930- İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1973- Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, 86 yaşında öldü.

1988- 1931 yılında Türkiye Güzeli seçilen Naşide Saffet Esen öldü.

1991- Filipinler'de selde yaklaşık 7 bin kişi öldü.

2006- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü GATA'da vefat etti.

2013- Hindistan, ülkenin güneyindeki Sriharikota'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Mars'a gidecek insansız uzay aracını fırlattı.

2016- Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

2017- Suudi Arabistan'da Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve Prens El-Velid bin Talal ile çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alındı.

2017- Suudi Arabistan'da Asir bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki 8 üst düzey yetkiliyi taşıyan helikopter düştü, kurtulan olmadı.

2018- TSK ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ikinci Müşterek Birleşik Devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

2018- ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı.

6 Kasım

1814- Enstrüman yapımcısı ve saksafonu bulan Adolphe Sax doğdu.

1893- Besteci Peter İlyiç Çaykovski, 53 yaşında St. Petersburg'da öldü.

1913- Hintli lider Mahatma Gandhi tutuklandı.

1917- Finlandiya bağımsızlığını ilan etti.

1917- Bolşevik Ekim Devrimi (eski Rus takvimine göre Ekim 25): Lenin ve Troçki, Petograd'da kontrolü ele geçirdi.

1918- Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.

1931- İstanbul'da dolmuşlarda sarı-siyah damalı çizgi uygulaması başlatıldı.

1936- İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.

1955- Kayseri Şeker Fabrikasında üretime başlandı.

1979- Türkiye'de "Hoş Memo" olarak tanınan çizgi bant "Li'l Abner"in yaratıcısı All Capp, 70 yaşında öldü.

1981- YÖK Yasası yürürlüğe girdi.

1983- ANAP tek başına iktidar oldu.

1983- Ressam Münif Fehim öldü.

1989- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2009- Türk dil bilimci İlhan Ayverdi, 83 yaşında vefat etti.

2012 - İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Ergenekon" davasında gizli tanık "Deniz"in Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı.

2013- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın cesedinde ve mezarındaki toprakta radyoaktif polonyum elementine rastladığı bildirildi.

2013- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov, cumhurbaşkanlığı seçimini açık farkla kazanarak bir dönem daha görev yapma hakkı elde etti

2015- Bulgaristan'da güvenlik sektörü çalışanlarının 20 brüt maaş emeklilik ve istifa tazminatının yarıya düşürülmesi kararına tepki gösteren 2 bin polis istifa etti.

2016- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

2017- ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı.

2017- Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü "Buğday" filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı.

7 Kasım

1600- Divan şiirinin ustalarından Baki öldü.

1665- Yaşayan en uzun ömürlü gazete The London Gazette'nin ilk baskısı yayımlandı.

1892- İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

1910- Rus yazar Tolstoy öldü.

1917- Sovyetler Birliği kuruldu.

1920- Türk ordusu Gümrü'yü işgal etti.

1921- İtalya'da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Partisi lideri ilan etti.

1929- New York'taki Modern Sanatlar Müzesi halka açıldı.

1958- Gazeteci Yazar Aka Gündüz, 72 yaşında öldü.

1988- Nebioğlu Yayınevinin kurucusu Osman Nebioğlu öldü.

1991- Basketbol yıldızı Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıkmasının ardından basketbolu bıraktığını açıkladı.

2003- Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı "MV Daulus" İzmir'in Alsancak Limanı'na geldi.

2004- Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından Cahit Uçuk 95 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005- Yazar ve senarist Sulhi Dölek, 57 yaşında İstanbul'da öldü.

2011- Ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, Jackson'a güçlü bir anestezi ilacı olan "propofol"den aşırı dozda vererek ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu.

2012 - Demokrat Parti adayı Barack Obama, ikinci kez ABD Başkanı seçildi. Obama, zafer konuşmasında, " Beyaz Saray'a her zamankinden daha kararlı ve daha ilham almış şekilde döndüğünü" söyledi.

2013- İspanya'da 4 asra yakın geçmişi olan boğa güreşleri resmen kültürel miras olarak tanındı.

2016- Terör soruşturması kapsamında HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklandı.

2017- İngiltere'de, memelilerin atası kabul edilen iki hayvana ait 145 milyon yıllık fosiller bulundu.

8 Kasım

1793- Louvre, Paris'te müze olarak açıldı. Louvre, 13'üncü yüzyılın başlarında bir kale olarak inşa edilmişti.

1912- Selanik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1923- Adolf Schicklgruber (Hitler), Münih'te ilk çıkışını yaptı. Bu başarısız çıkışın ardından 4 gün sonra 12 Kasım'da tutuklandı ve hapiste "Kavgam"ı yazdı.

1938- Atatürk'ün hastalığı normal seyrinden çıkarak şiddetlendi.

1944- ABD'de Roosevelt dördüncü kez başkan seçildi.

1973- Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, 75 yaşında öldü.

1979- Şair Nevzat Üstün, 55 yaşında vefat etti.

1982- Halkoyuna sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1992- Berlin'de 350 bin kişi, ırkçı şiddete karşı gösteri yaptı.

1998- Sinema sanatçısı Erol Taş, öldü.

2006- DHKP/C terör örgütünün "üst düzey yöneticilerinden" Ercan Kartal, Sabancı suikastı ile yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi talimatını verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2011- Fransız paleontologlar, Türkiye'de ilk kez dinozorların ortaya çıkmasından önce yaşamış 280 milyon yaşında bir kertenkelenin izlerini keşfetti.

2011- Eski Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu ve 1970'li yıllarda Muhammed Ali'nin en büyük rakibi ünlü boksör Joe Frazier kanserden öldü.

2012 - Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) başına ilk defa bir kadın yönetici getirildi. Interpol'un Roma'daki toplantısında yapılan seçime tek aday olarak giren 58 yaşındaki Mireille Ballestrazzi, başkan seçildi.

2013- Haiyan Tayfunu'nun, Filipinler'de 5 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı açıklandı.

2016- ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı iş adamı Donald Trump kazandı.

2017- Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

2018- ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında 88 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçti.