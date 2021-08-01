Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa, 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan seçildi.

"Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanının katılımıyla yapıldı.

Belli başlı öteki olaylar:

2 Ağustos

1492 - İspanya'da, Musevilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı devletince hoşgörüyle karşılandı.

1875 - Dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı.

1914 - Almanya, Rusya'ya savaş ilan etti.

1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

1914 - Osmanlı Devleti seferberlik ilan etti.

1921 - İtalyan tenor Enrico Caruso öldü.

1922 - Telefonun mucidi Alexandr Graham Bell öldü.

1926 - "Lotus" adlı Fransız gemisi, Türk sularında "Bozkurt" adlı Türk gemisine çarparak batmasına yol açtı.

1944 - Türkiye, İngiltere ve ABD'nin önerisi üzerine Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesti.

1945 - II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'sına yön vermek için Potsdam'da bir araya gelen ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin, görüşmelerini tamamladı. Almanya, konferansta ABD, İngiliz, Fransız ve Sovyet komutanlarınca yönetilecek dört ayrı işgal bölgesine ayrıldı.

1959 - Diyarbakır'da "Sinan I" petrol kuyusu işletmeye açıldı.

1990 - Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine, Kuveyt Emiri Şeyh Cabir es-Sabah Suudi Arabistan'a kaçtı.

2006 - Gazeteci Yılmaz Çetiner 79 yaşında vefat etti. Çetiner, 1956-1957 yıllarında AA'nın İsviçre muhabirliğini yapmıştı.

2008 - Sanatçı, oyuncu, yapımcı, bir dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği de yapan Osman Yağmurdereli, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında vefat etti.

2009 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, birinci "Ergenekon" davası ile Danıştaya yönelik saldırıya ilişkin davanın birleştirilmesine karar verdi.

2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 75 yıl aradan sonra Kerkük'e giden ilk Türk Dışişleri Bakanı oldu.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017 - ABD Hava Kuvvetleri Kaliforniya eyaletinde yılın dördüncü silahsız kıtalar arası balistik füze denemesini yaptı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk YAŞ toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

2019 - Rusya'nın 3 Temmuz'da çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ABD'nin de çekilmesiyle INF sona ermiş oldu.

2019 - Bilim insanları, Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin üç boyutlu haritasını çıkardı.

3 Ağustos

1071 - Selçuklu orduları, Sanduk Bey komutasında, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Malazgirt ve Ahlat'a gönderdiği kuvvetleri geri çekilmeye zorladı ve daha sonra Karahas'taki savaşta Bizans güçlerini dağıttı.

1492 - Cenovalı Kristof Kolomb, İspanya'nın Palos Limanı'ndan üç gemiyle Hindistan'a ulaşmak, yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıktı.

1924 - Üzerlerinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazısını taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı.

1948 - Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu.

1954 - Ünlü Fransız yazar Sidonie - Gabrielle Colette 81 yaşında öldü.

1955 - Samuel Beckett'in oyunu "Godot'u Beklerken" ilk kez Londra'da sahnelendi.

1960 - 27 Mayıs darbesinin ardından, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın da bulunduğu 235 general ve amiral, emekliye sevk edildi. 21 Ağustos'ta 3 bin 400 subay daha emekli edildi. 23 Ağustos'ta 400 polis emekli edildi, 600'ünün yeri değiştirildi.

1977 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Başpiskopos Makarios, kalp krizi geçirerek öldü. Spiros Kipriyanu, geçici olarak Rum yönetimi liderliğine getirildi.

1988 - Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı.

1996 - Tacikistan'da 1922'de çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naaşı İstanbul'a getirildi.

2001 - Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Radislav Kristiç'i, Srebrenica'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle 46 yıl hapis cezasına çarptırdı.

2002 - AB'ye uyum çerçevesinde kabul edilen yasayla "savaş ve yakın savaş tehdidi" dışında idam cezası kaldırıldı.

2004 - "Hocaların hocası" Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile oğullarının yargılanmasına başlandı. Mübarek, 11 Şubat'ta istifasından bu yana ilk kez büyük bir demir kafesin içinde sedyede yatar vaziyette mahkeme karşısına çıktı.

2012 - Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 1 Mart Tezkeresi'nin geçmesi için dönemin ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in kendisinden hükümete baskı yapmasını istediğini açıkladı.

2012 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler tarafından kurul üyelerine dağıtılan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i istifaya çağıran Suriye karar tasarısını kabul etti.

2013 - İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Hasan Ruhani, resmen göreve başladı.

2013 - Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, Türk limanları arasındaki taşımanın, yalnızca Türk bayraklı gemilerle yapılması kararlaştırıldı.

2015 - Muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınlarında Pakistan'da 140, Hindistan'da 103 kişi hayatını kaybetti.

2016 - Libya'nın Bingazi kentinde Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı güçleri hedef alan intihar saldırısında 18 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

2017- Gökbilimciler, Güneş sistemi dışında, atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı stratosfer benzeri tabakası bulunan bir "öte-gezegen" keşfetti.

2018 - Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada 9 sanık, "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "Anayasa'yı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

2019 - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temelini attı.

2020 - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

4 Ağustos

1683 - Dom Perignon, şampanyayı üretti.

1791 - Osmanlı- Avusturya devletleri arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı.

1875 - Danimarkalı masal yazarı H.C. Andersen, Kopenhag'da öldü.

1914 - İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başlamış oldu.

1922 - Enver Paşa, Türkistan'da şehit edildi.

1958 - IMF'nin baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Türk lirası, dolara göre 2,80 liradan 9,45 Türk lirasına çıkarılarak devalüe edildi.

1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine zehirli olduğu bildirilen çok sayıda varil vurdu.

1996 - İstanbul'a getirilen Enver Paşa'nın naaşı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı askeri törenle Abide-i Hürriyet Tepesi'nde toprağa verildi.

2005 - Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2010 - Şili'de bir bakır madeni çöktü, 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kaldı. Hayatta oldukları belirlenen madenciler yaklaşık iki ay süren yaşatma ve kurtarma çalışmalarının ardından 13 Ekim'de yer altından çıkarıldı.

2012 - Türk sinemasının önemli yapıtlarına imza atan yönetmen Metin Erksan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat etti.

2013 - Japon Uzay Ajansı, insanlarla iletişim kurabilen ilk astronot robot "Kirobo"yu uzaya gönderdi.

2016 - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatıldı.

2017 - Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 40 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulundu.

2018 - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. Maduro, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

2019 - Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

2020 - AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, çevre il ve ilçelerde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

2020 - İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

2020 - Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi. Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

2020 - Tayland'da öğrenciler ve demokrasi savunucuları, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" talebiyle protesto düzenledi.

5 Ağustos

1895 - Alman sosyalist düşünür Friedrich Engels öldü.

1914 - Mary P. Jacop, sütyenin patentini aldı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan seçildi.

1925 - Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923'te evlendiği Latife (Uşaklıgil) Hanım'dan ayrıldı.

1944 - Yahudi mültecileri taşıyan "Mefkure" motoru, İğneada açıklarında bir denizaltı tarafından batırıldı, 312 mülteci boğuldu.

1962 - ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nun intihar ettiği açıklandı.

1964 - ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir Amerikan destroyerine ateş açıldığı iddiasıyla Kuzey Vietnam'ın bombalanması emri verdi.

1969 - Amerikan uzay aracı "Mariner Seven", Mars'ın fotoğraflarını çekti.

1980 - Ali Özgentürk'ün yönettiği "Hazal", Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü aldı.

1980 - Lyon Konsolosluğu, Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı, 4 kişi yaralandı.

1998 - Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü.

2013 - Ergenekon Davası'nda karar açıklandı. 66'sı tutuklu 275 sanık arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün hakkında da çeşitli hapis cezaları verildi.

2015 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Buna göre, 30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi.

2016 - Rio Olimpiyatları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde İranlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

2016 - Sudan'da sağanağın Nil Nehri'nde yol açtığı taşkın ve sel felaketi nedeniyle en az 152 kişi yaşamını yitirdi.

2017 - Balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

2020 - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.

2020 - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020 - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.

6 Ağustos

1571 - Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

1914 - İlk elektrikli trafik lambası, ABD'nin Ohio Cleveland kentinde hizmete girdi.

1915 - İtilaf Devletleri orduları, Anafartalar'da karaya çıktı.

1924 - Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girdi.

1938 - "Times" gazetesi, "Atatürk ve Atatürk Türkiye'si" özel sayısı yayımladı.

1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attı, 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

1956 - Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.

1989 - Milli Piyango İdaresi "Kazı Kazan" oyununu piyasaya çıkardı.

2012 - NASA tarafından üretilmiş en zeki gezegenler arası gezginci robot Curiosity (Merak), Mars'a indi.

2015 - Mısır'da "Yeni Süveyş Kanalı", Arap ve bazı yabancı ülkelerin devlet başkanlarının katıldığı törenle hizmete açıldı.

2016 - Özel Kuvvetler Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan personelini belirlemek için bir komisyon oluşturdu.

2016 - Fransa'da, Paris'e 140 kilometre mesafedeki Rouen'deki bir barda, doğum günü kutlaması sırasında pastanın üzerindeki mumların yol açtığı yangında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

2019 - "Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan, sinemanın klasikleri "Hababam Sınıfı", "Çöpçüler Kralı", "Kapıcılar Kralı", "Postacı" gibi yapıtların senaristi Umur Bugay, 78 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

7 Ağustos

1648 - Sultan İbrahim'den sonra IV. Mehmet tahta çıkarıldı.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırında Nasturi ayaklanması baş gösterdi. İsyan 26 Eylül'de bastırıldı.

1941 - Hintli şair Rabindranath Tagore, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

1945 - Nüfus sayımı için evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.

1946 - Türkiye, Sovyetler Birliği'nin Boğazlar statüsünün değiştirilmesine yönelik isteklerini reddetti.

1960 - Küba, tüm ABD mal varlığını kamulaştırdı.

1964 - ABD Kongresi, Başkan Lyndon Johnson'a Vietnam'a asker gönderme yetkisi verdi.

1964 - Türk jet uçakları, Kıbrıs'a harekat düzenledi. Bu operasyon, 10 Ağustos'ta şartlı durduruldu. Kıbrıs'a çıkarma yapacağı sanılan Türkiye, birliklerini geri çekti.

1982 - Ermeni terör örgütü ASALA, Türkiye'deki ilk saldırısını yaptı. İki teröristin Esenboğa Havaalanı'ndaki saldırısında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bir terörist ölü, öteki yaralı ele geçirildi.

1990 - Türkiye, BM'nin aldığı Irak'a zorunlu yaptırım kararını ilk uygulayan ülkelerden oldu, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapattı.

1998 - Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine bomba atıldı, 224 kişi öldü.

1998 - Tarihi eser kaçakçılığından 4,5 yıl hapse mahkum olduktan sonra Türkiye'den kaçan Ayşegül Tecimer için kırmızı bülten çıkarıldı. 15 Temmuz 2001'de Tecimer, Fas'ın Marakeş kentinde gözaltına alındı, 16 Temmuz'da tutuklandı. 5 Eylül'de serbest bırakıldı. 11 Eylül'de Fas, Türkiye'nin iade başvurusunu reddetti.

2008 - Rusya ile Gürcistan arasında savaş çıktı. Çatışmalarda bin 700 civarında sivil öldü.

2015 - Myanmar'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 99 kişi öldü, sellerden yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimine karşı düzenlenen "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanının katılımıyla yapıldı.

2017 - Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinin Pu'ır kentindeki Sun-River National Park'ta gövde çevresi 180 santimetre olan 8 kilogram ağırlığında dev mantar bulundu.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çekildiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.

8 Ağustos

1928 - İstanbul Taksim'de İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı "Cumhuriyet Anıtı" törenle açıldı.

1949 - Avrupa Konseyi, ilk toplantısını Strasbourg'ta yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyine kabul edildi.

1951 - CHP'nin mallarının Hazineye devrini öngören yasa kabul edildi. Halkevleri kapatıldı.

1963 - ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Rusya Kremlin'de imzaladı.

1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekat sırasında uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paraşütle atladı. Yaralanan Topel, Kıbrıs Rum kesimindeki hastanede şehit oldu.

1981 - Türkiye'nin ilk turizm havaalanı Dalaman açıldı.

1988 - İran-Irak Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.

2013 - Fenerbahçeli yüzücü Serkan Atasay, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Dünya Masterlar Oyunları'nda 40-44 yaş grubunda, 50 metre sırtüstünde dünya rekoru kırdı.

2015 - TFF Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'yı 4'üncü kez kaldırarak en fazla kupa kazanan takım oldu.

2015 - ABD'li kadın yüzücü Katie Ledecky, 16. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 800 metrede aldığı altın madalyayla aynı şampiyonada 200, 400, 800 ve 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ilk isim oldu.

2015 - Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bir devlet hastanesinin kapısında düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi öldü, 92 kişi yaralandı.

2018- Kızılay'da bulunan eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığına tahsis edildi. Tarihi anlara şahitlik eden Başbakanlık makam katının müze olarak korunması kararı alındı.

2018 - Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

2020 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından destek ziyaretinde bulunduğu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'a Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını iletti.