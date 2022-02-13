Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) 19 Şubat 2001'deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması ve tartışmanın Ecevit tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

19 Şubat 2001, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı.

MGK toplantısında yer alanların daha sonraki anlatımlarına göre Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Başbakan Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp, "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı, Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.

Bu tavır üzerine Ecevit, sinirlenerek masadan kalktı, kapıyı çarpıp salonu terk etti. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit'in önüne fırlattığı Anayasa kitapçığını aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı şekilde fırlattı.

Özkan, sert bir tonda "Asıl Anayasa'dan anlamayan sizsiniz." deyip salondan çıkarken, duyulan "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.

Piyasalar altüst oldu, kriz patlak verdi

Toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra Ecevit, kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Bu olayın Ecevit'in ağzından duyulmasından saatler sonra Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. Kriz, istihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo yarattı.

Krizin devam etmesi üzerine Türkiye, 2002 Kasım'ında erken seçime gitti ve AK Parti tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin 363, CHP'nin 178 koltuk kazandığı seçimlerde önceki hükümetten hiçbir parti ise Meclis'e girecek oy oranını bulamadı.

Menderes'in uçağı düştü

Başbakan Adnan Menderes'i, Kıbrıs konusundaki üçlü konferansa katılmak üzere Londra'ya götüren uçak, 17 Şubat 1959'da Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Menderes ve beraberindeki heyeti taşıyan Viscount tipi uçaktaki 21 kişiden, aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, Dışişleri Bakanlığı 1. Daire Başkanı İlhan Savut, AA Genel Müdürü Şerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla, Akşam Gazetesi Foto Muhabiri Burhan Tan, Dışişleri Katibi Sedat Görmüş ve uçak personelinin de bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Başbakan Adnan Menderes, ağır yaralanan Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat ile mürettebat ve yolculardan oluşan 7 kişi, kazadan kurtuldu.

Merasim Sokak'ta bombalı araçla saldırı

17 Şubat 2016'da, askeri personeli taşıyan servis araçları Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde, bomba yüklü otomobille saldırı düzenlendi.

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Saldırıda birçok araç ve bina da zarar gördü.

Bombalı saldırıyı Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan, Van nüfusuna kayıtlı "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer'in PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırıya ilişkin iddianamede, terör örgütü PKK elebaşıları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişi hakkında 30'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildi. Örgütün elebaşı isimleri de dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı. 6 sanık, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

14 Şubat

Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496'da ise Papa Gelasius, "14 Şubat"ı "Aziz Valentin Günü" ilan etti. "Aziz Valentinus Yortusu", 19. yüzyıla gelindiğinde Amerikalı Esther Howland'ın ilk "Sevgililer Günü" kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı.

1876- ABD'li bilim insanı Alexander Graham Bell, telefonu icat etti.

1909- Türkiye'de ilk güven oylaması yapıldı, Kamil Paşa kabinesi düşürüldü.

1925- TBMM'de 9 Şubat'ta vurulan Deli Halit Paşa öldü.

1951- İdil Biret, 10 yaşında Paris'teki ilk piyano resitalini verdi.

1953- Yeni Balkan Paktı, Ankara'da imzalandı.

1955- İzmir Alsancak Limanı'nın temeli atıldı.

1963- İngiltere'de Leeds General Infirmary Hastanesinde, dünyada ilk kez insandan insana başarılı böbrek nakli yapıldı.

1979- Türkiye, İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı.

1986- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, görevini kötüye kullanmaktan 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

1989- Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin "Şeytan Ayetleri" adlı kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açtı.

2003- Şartlı salıverilme yasasından 43 bin 500 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı açıklandı.

2004- Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Gegen die Wand" (Duvara Karşı) filmine verildi.

2007- Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izlemeye ilişkin düzenlemelere ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2008- Danıştay 1. Dairesi, Mehmet Ağar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan Susurluk Davası kapsamında yargılanmasına karar verdi. Daire, Ağar'ın vali statüsünde bulunması nedeniyle yargılamasının Yargıtay'da yapılmasına hükmetti.

2013- TPAO ile Shell arasında "Batı Karadeniz Derin Deniz Arama ve Üretim Anlaşması" imzalandı.

2014- Türkiye'nin 5. uydusu TÜRKSAT 4A, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

2015- MİT mensubu, iktisatçı ve yazar Prof. Dr. Mahir Kaynak, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2016- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaklarda ve okulda arkadaşlarıyla oynadığı oyunlardaki hızıyla "yakalanamayan kız" olarak anılan 12 yaşındaki Eda Nur Aşuk, 13 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

2017- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de 15-22 Kasım 2015'te 5 bin 265 adet seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığını doğruladı.

2018- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, 76 yaşında vefat etti.

2018- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

2021- Pençe-Kartal 2 Harekatı tamamlandı. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, teröristlerce alıkonulan 13 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemede, masum ve silahsız 12 kişinin başından, bir kişinin de omzundan vurularak şehit edildiği tespit edildi.

2021- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

15 Şubat

1564- Bilim insanı Galileo Galilei doğdu.

1927- İzmir Eski Eserler Müzesi açıldı.

1949- 1200 Musevi, Türkiye'den Filistin'e göç etmek için başvurdu, göç edenlerin sayısı 10 bini geçti.

1958- Eski dışişleri bakanlarından Numan Menemencioğlu, 65 yaşında Ankara'da öldü.

1971- ABD'nin Ankara Balgat'taki tesislerinde görevli Çavuş James Finley kaçırıldı, 17,5 saat sonra serbest bırakıldı.

1977- Ankara ile İstanbul arasını 7 saat 13 dakikada alacak Mavi Tren, deneme seferine başladı.

1979- Türkiye Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu.

1983- Renkli televizyon yayını haftada dört saate çıkarıldı.

1989- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da dokuz yıl süren askeri varlığı, son Sovyet birliklerinin çekilmesiyle sona erdi.

1996- Kardak kayalıklarına düzenledikleri operasyonla adlarını duyuran SAT komandoları, Ege Denizi'nde kaza geçirdi. Komandoları taşıyan helikopter denize çakıldı, 5 görevli şehit oldu.

2002- Uluslararası Güvenlik Destek Gücünde (ISAF) yer alacak Türk kuvvetinin ilk bölümü Kabil'de göreve başladı.

2006- Emeklilere vergi iadesi için fiş toplanmasına son veren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

2012- Honduras'ın Comayagua kentindeki cezaevinde çıkan yangında 357 kişi öldü, 80 mahkum ağır yaralandı.

2013- Rusya'da Ural Dağları'nın güneyinde yer alan Çelyabinsk bölgesine düşen meteor nedeniyle binden fazla kişi yaralandı. Çelyabinsk eyaletinin 10 bölgesi, göktaşı ve yağmurundan etkilendi.

2014- İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Türkiye'nin ilk metro köprüsü, Şişhane-Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yenikapı Metro Hattı'nda hizmet vermek üzere açıldı.

2016- İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, yolsuzluk davasından aldığı 19 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Olmert, ülke tarihinde hapis yatan ilk başbakan oldu.

2017- Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

16 Şubat

1920- Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde İkinci Anzavur İsyanı başladı. İsyan, 16 Nisan'da bastırıldı.

1925- Sonradan "Türk Hava Kurumu" adını alacak "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1933- Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey vefat etti.

1950- Çoğunluk sistemini öngören yeni Seçim Kanunu TBMM'den geçti.

1953- Türkiye-Amerika telefon hattı açıldı.

1959- Fidel Castro, Küba Devlet Başkanı olarak yemin etti.

1969- 6. Filoyu protesto için "Amerikan Emperyalizmine Karşı Mustafa Kemal" mitinginde gösteri yapanlara bir grubun saldırmasıyla başlayan olaylarda 2 genç öldü, 200 kişi yaralandı. Olay "Kanlı Pazar" diye anılmaya başlandı.

1973- Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1976- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı Ermeni terör örgütü ASALA üstlendi.

1986- Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil başkanı oldu.

1999- Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

2005- Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divanda yargılanmalarına başlandı.

2014- Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2017- Katar'da inşa edilen ilk Türk hastanesi, başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından hizmete açıldı.

2017- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinin Sehvan kentindeki Sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

2017- Venezuela, "Venezuelalı diplomatların teröristlere pasaport sattığını" iddia eden "CNN İspanyolca"nın ülkede yayın yapmasını yasakladı.

2018- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2018- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi.

2020- İtalya'nın başkenti Roma'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.

2021- Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

17 Şubat

1864- "H.L. Hunley" denizaltısı tarafından, ilk denizaltı saldırısı gerçekleştirildi.

1871- Şeyh Şamil vefat etti.

1923- İzmir İktisat Kongresi başladı.

1925- "Aşar Vergisi" kaldırıldı.

1926- Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

1926- Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sergiyi ziyaret etti.

1930- Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.

1939- Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, Hatay yasaları olarak kabul etti.

1957- Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türk takımı rekor kırarak Amerika ordu takımını 19-0 yendi.

1959- Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren THY'nin "SEV" uçağı düştü. Menderes'in kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

1961- Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında vefat etti.

1973- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne getirilen Şeyda Odyakmaz ilk kadın genel müdür oldu.

1983- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutan 4 Filistinli, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi.

1984- Neşe Erberk, Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

1993- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra Ankara Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezinin bahçesine düştü. Kazada, Bitlis ile üç subay, bir astsubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu.

2007- Eski Devlet Bakanı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Mehmet Altınsoy vefat etti.

2008- Kosova bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, ertesi gün Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

2008- Söz yazarı Aysel Gürel, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat etti.

2009- Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2009- Sanatçı Gazanfer Özcan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata veda etti.

2013- Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi "TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi" Tuzla'da denize indirildi.

2015- Milli kayakçı Samet Kartal, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından ABD'de düzenlenen Kayakla Atlama FIS Kupası'nda birinci olarak, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

2016- İnternet arama motoru Google, mobil harita uygulamasındaki ülkeler arasına KKTC'yi dahil etti.

2016- Ankara'da İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31'de patlama meydana geldi. Saldırı sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

2017- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 48 kişi yaralandı. Saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

2017- Türkiye, Ermenistan'ın işgali altındaki Yukarı Karabağ'da 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarını tanımayacağını açıkladı.

2017- İspanya'da ilk defa kraliyet ailesine mensup bir kişi, sanık sandalyesine oturdu. İspanya kralı 6. Felipe'nin kız kardeşi Prenses Cristina yolsuzluk ve vergi kaçırma davasında para cezası alırken, eşi Inaki Urdangarin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat

1564- Protestanlığın kurucusu Martin Luther öldü.

1564- Heykeltıraş, ressam Michelangelo hayatını kaybetti.

1856- Islahat Fermanı ilan edildi.

1925- Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey İstanbul'da öldü.

1941- Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1952- Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü'ne (NATO) katıldı. TBMM'nin 18 Şubat'ta verdiği onayın ardından Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

1957- BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.

1967- Atom bombasının yapımında çalışan fizikçi Robert Oppenheimer öldü.

1995- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) CHP bünyesinde birleşmesi kararlaştırıldı.

2005- SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis, panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler, bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.

2009- Dünyada ekonomik kriz: Almanya'da, zor durumdaki bankaların son çare olarak kamulaştırılabilmesini öngören yasa kabul edildi. ABD'de, otomobil üreticileri General Motors ve Chrysler, hükümetten 22 milyar dolar ek kredi istedi.

2012- MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013- Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları, annelerinin vasiyetnamesi gereği almaları gereken miras payını alamadıkları iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti" davası açtı.

2016- Türk kökenli Alman yazar Feridun Zaimoğlu, 2016 Berlin Edebiyat Ödülü'nü Berlin Belediyesinde düzenlenen törenle aldı.

2018- İran'ın başkenti Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan yakınlarında düşen uçakta 1'i çocuk 66 kişi yaşamını yitirdi.

2020- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Ancak Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

2021- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

19 Şubat

1405- "Aksak Timur" ya da "Timurlenk'" olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.

1451- Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.

1915- İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.

1925- Telsiz tesisi hakkındaki kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Meclis'te kabul edildi.

1928- Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.

1932- Halkevleri kuruldu.

1937- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1951- Fransız yazar Andre Gide öldü.

1956- Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.

1957- Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.

1959- Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören ve 11 Şubat'ta Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi de ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle "Londra Antlaşması" adıyla imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.

1975- Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.

1993- Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1994- Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1997- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

1998- Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

2008- Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

2016- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

2017- Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

2018- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.

2020- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi, evinde ölü bulundu.

2020- HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

2021- Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

2021- ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldı.

20 Şubat

1507- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.

1622- II. Osman (Genç Osman) katledildi.

1914- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919- Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.

1928- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe Konuşmaya Teşvik" toplantısı yapıldı.

1930- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

1961- İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

1970- Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin, son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.

2010- 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.

2014- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.

2016- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

2020- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

2021- ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC), ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için kurduğu TASC TV, özel yayın programıyla 24 saat kesintisiz yayın hayatına başladığını duyurdu.