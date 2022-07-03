Haftanın tarihine bakış

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi örgütlemeye yönelik çalışmaları, İstanbul'daki İngiliz güçlerini tedirgin etmişti. 9. Ordu Müfettişliği görevi de bu arada hükümetin düzenlemesiyle 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilmişti.

İngiliz güçleri komutanı General George Milne, ardından İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Caltrop, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması öncesinde ve sonrasında birkaç kez saray ve Harbiye Nezareti nezdinde Mustafa Kemal'in geri çağrılması için girişimde bulunmuşlardı.

Vükela Meclisinin (Bakanlar Kurulu) 8 Temmuz 1919 günü 3. Ordu Müfettişliğinden alınmasına ilişkin kararının gecesi Mustafa Kemal, sarayla bir telgraf görüşmesi yaptı ve bu görüşme sırasında kendisine resmi memuriyetine son verildiği bildirildi. Mustafa Kemal de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, 23.00'te de padişaha resmi görevi ile beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren telgrafları çekti.

Atatürk, bu olayı daha sonra şöyle anlattı:

"Harbiye Nezareti 'İstanbul'a gel' diyor, Padişah, 'Evvela tebdilihava al, Anadolu'da bir yerde otur fakat bir işe karışma' diye başlıyordu. Nihayet 8 Temmuz 1919 gecesi Saray ile açılan bir telgraf muhaberesi esnasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, bir aydır devam eden oyun hitama erdi. İstanbul, benim, o dakikada resmi memuriyetime hitam vermiş oldu. Ben de aynı dakikada, 8 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 11.00'de padişaha silki askeriyeden istifamı müş'ir telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblağ edildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik."

Belli başlı öteki olaylar:

4 Temmuz

1546 - Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü.

1776 - Amerikan Bağımsızlık Günü: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.

1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

1934 - Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.

1946 - ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

1976 - İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bir operasyonla kurtardı.

1994 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1997 - "Pathfinder" keşif aracı, Mars yüzeyine indi.

1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi.

1998 - Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.

2002 - Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü "17 Kasım"ın, ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.

2007 - Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında yaşamını yitirdi.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı.

2010- Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.

2012 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN), "Higgs bozonu" olması muhtemel, yeni bir atomaltı parçacığı bulunduğunu açıklandı.

2013 - Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden aldığını ilan eden Mısır ordusu, geçici hükümet başkanlığına Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u tayin etti.

2015 - Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

5 Temmuz

1830 - Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1917 - Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

1921 - Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1938 - Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945 - İngiltere'yi II. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı.

1946 - Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Türkiye'de radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1964 - Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi.

1974 - Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977 - Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1993 - Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı.

2004 - Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral, 96 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005 - Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu 86 yaşında İstanbul'da öldü.

2007 - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti.

2008 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2012 - Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker uçağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı.

2015 - Efes antik kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2016 - Giresun'da, bölgedeki birliklere bayram ziyaretleri gerçekleştiren üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopterin, yoğun sisin etkili olduğu dağlık alana düşmesi sonucu 2'si asker, 5'i askeri personel eş ve çocuğu, 7 kişi hayatını kaybetti.

2019 - Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yurt yangını davasında, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

6 Temmuz

1517 - "Emaneti Mübareke" adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1535 - "Ütopya"nın yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.

1885 - Fransız bilim adamı Louis Pasteur kuduz aşısını buldu.

1917 - Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

1924 - Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

1927 - Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.

1965 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.

1971 - Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.

1975 - Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu, 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984 - Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü.

1991 - Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.

1993 - Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi.

1995 - Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında vefat etti.

1995 - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti.

1999 - Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.

2008 - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da vefat etti.

2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

2013 - Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren, yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan, 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu.

2015 - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü.

2016 - ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.

2016 - Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti.

2018 - Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl altışar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 Temmuz

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı.

1929 - Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1930 - "Sherlock Holmes"un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.

1942 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Başbakanı Dr. Refik Saydam İstanbul'da vefat etti.

1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan "üstün yetenekli çocuklar" hakkındaki özel yasa çıktı.

1955 - Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep "Abidin Daver" denize indirildi.

1955 - Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında vefat etti.

1964 - Metin Erksan'ın yönettiği "Susuz Yaz" filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı.

1993 - "Hababam Sınıfı" serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü.

1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon çift öldü.

2000 - Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005 - Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı.

2007 - Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü.

2013 - Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle çalışan uçak oldu.

2013 - Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.

2016 - Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.

2017 - Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla BM'de kabul edildi.

8 Temmuz

1522 - Kanuni Sultan Süleyman Rodos'a çıktı.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833 - Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında "Hünkar İskelesi" anlaşması imzalandı.

1919 - Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi.

1928 - Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı.

1943 - Atatürk'ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer vefat etti.

1948 - Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı.

1950 - İhracat tamamen serbest bırakıldı.

1954 - Türkiye'de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı.

1966 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar'ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti.

1993 - Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.

1996 - RP-DYP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, "Refahyol" dönemi başladı.

2007 - Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün'deki "Petra Antik Kenti", "Çin Seddi", Brezilya'daki "Kurtarıcı İsa Heykeli", Peru'daki "Machu Picchu Antik Kenti", Meksika'daki "Chichen Itza Piramidi", Roma'daki "Kolezyum" ve Hindistan'daki "Tac Mahal" anıt mezarı olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi.

2012 - Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı, uzun süredir hastalıkla mücadele eden Suudi Prens Muhammed bin Suud bin Abdulaziz'in (93) vefat ettiğini duyurdu.

2012 - 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi Recep Kara'yı yenen Ali Gürbüz oldu.

2013 - Mısır'da Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'yi desteklemek üzere bir araya gelen göstericilere, sabah namazını kıldıkları sırada önce gaz bombası atıldı, ardından ateş açıldı. Saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, keskin nişancıların orduya ait binaların çatısında konuşlandığını belirtti.

2015 - Rusya, BM Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınayan karar tasarısını veto etti. Böylece Srebrenitsa'da işlenen savaş suçlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından da soykırım olarak nitelendirilmesi engellenmiş oldu.

2016 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 3 yıldızı bulunan, kütle olarak da Jüpiter'den 4 kat büyük gezegen keşfetti.

2017 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen ÖSO tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

2018 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı.

2019 - Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

9 Temmuz

1401 - Moğol İmparatoru Timur'un orduları Bağdat'ı ele geçirdi.

1872 - İbret gazetesi, yazar Namık Kemal'in "Garaz Marazdır" başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı, Namık Kemal sürgüne gönderildi.

1932 - Türkiye, Milletler Cemiyetine üye oldu.

1935 - Moda Deniz Kulübü, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1938 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatında üç saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı Atatürk'ün, Bakanlar Kuruluna son kez başkanlık edişi oldu.

1945 - Ormanlar, devletin mülkiyetine geçti.

1946 - Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti.

1949 - Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı, 56 kişi dumandan boğularak öldü.

1952 - İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarında, ilk televizyon yayını basın önünde yapıldı.

1953 - Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.

1961 - Anayasa için halk oylaması yapıldı. 1961 Anayasası, yüzde 61,5 oranındaki "evet" oyuyla kabul edildi.

1979 - Abdi İpekçi cinayetinin sanığı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

1987 - Midyat'ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.

1993 - Sivas olaylarında yaralanan şair Metin Altıok'un da kaldırıldığı hastanede 52 yaşında ölmesi üzerine olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

1995 - Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak'ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgelerinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127'ye ulaştı.

1998 - İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'ndaki patlamada 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

2001 - Emlakbank, Ziraat Bankasına devredildi.

2006 - İtalya, Fransa ile yaptığı final maçında dünya kupasının sahibi oldu. Maçtan çok, Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın İtalyan oyuncu Marco Materazzi'ye kafa atması konuşuldu.

2008 - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda üç polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden üçü ölü ele geçirildi, biri kaçtı.

2011 - Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti.

2013 - ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, Venezuela'nın sığınma teklifini kabul ettiği bildirildi.

2015 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63. Hükümeti kurmak için AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirdi.

2015 - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, İstanbul'da tedavi gördüğü GATA'da 90 yaşında vefat etti.

2016 - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyelerinden Burhan Wani öldürüldü. Wani'nin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin sivil ve 1600 güvenlik görevlisi yaralandı.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.

2017 - Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protesto edildi. Protestocular, Schanzenviertel semtinde caddelere barikat kurup ateş yaktı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

2021- Almanya'da Kuzey- Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Bavyera ve Baden-Vürtemberg eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

10 Temmuz

1900 - Paris Metrosu açıldı.

1921 - Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya- Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1939 - Türk Basın Birliğinin ilk kongresi Ankara'da toplandı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961 - Galatasaraylı milli futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo takımına 660 bin liraya transfer oldu.

1962 - ABD, kıtalar arası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1969 - Türkiye'de ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.

1971 - Fas ordusunun bazı birlikleri, krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu. Ülkede cumhuriyet ilan edildi.

1985 - Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'nda bulunan barış örgütü Greenpeace'in "Rainbow Warrior" adlı gemisinde iki patlama oldu. Gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.

1992 - Yazar, edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında vefat etti.

1996 - Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında yaşamını yitirdi.

1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleştirildi.

2007 - Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gök adaları saptadı. Keşif, Hawai'de Mauna Kea Yanardağı'nın tepesinde 4 bin 205 metre rakımda kurulu Keck Teleskobu sayesinde yapıldı.

2011 - Şike soruşturmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı ve Metris Cezaevine konuldu.

2011 - Telekulak skandalıyla sarsılan İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" son kez yayımlandı.

2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak ile petrol ticaretinin başladığını açıkladı.

2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Sayın Başbakanımızın, HAS Parti ile AK Parti'nin bütünleşmesi konusundaki tekliflerini, davetini bugün aldık." dedi.

2013 - Ukrayna'nın Donetsk kentinde 10-14 Temmuz'da düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Emel Dereli, 20,14 metrelik atışıyla şampiyona ve yıldızlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

2016 - Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

2017 - Yurt dışındaki ilk Türk ticaret merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da açıldı.

2020 - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

2020 - Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.