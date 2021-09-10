Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı - Son Dakika
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Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

10.09.2021 10:25

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunların arasında 249 TL'lik Nioh: The Complete Edition yer alıyor.

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Oyuncuların her hafta merakla beklediği oyunlara bu hafta iki adet oyun daha eklendi. Epic Games'in vereceği oyunların toplamı 274 TL değerinde.

Epic Games bu hafta kullanıcılarına Nioh: The Complete Edition ve Sheltered'ı ücretsiz olarak veriyor.

Oyunları 16 Eylül saat 18:00'e kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

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NIOH: THE COMPLETE EDITION

Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Ölmeye hazır mısın? Team NINJA ve Koei Tecmo Games'in en yeni acımasız aksiyon oyununu deneyimle. Samuraylar çağında, yalnız bir gezgin Japonya kıyılarına çıkar. Aradığını bulmak için, ülkeyi istila eden korkunç savaşçılar ve doğaüstü Yokai ile savaşarak ilerlemeye devam etmek zorundadır.

SHELTERED

Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı

Nefes nefese kalmışsın, korkmuşsun, sığınak hava kilidi arkandan güçlü bir sesle kapanıyor. Dışarı çıkmak zorunda olmamak isterdin, ancak zorundasın. Pes etmek çok daha kolay olurdu. Ancak etmiyorsun. Zorluk, açlık, susuzluk. Korku. Neden hayata tutunduğunu sürekli kendine hatırlatıyorsun. Bunu neden yaptığını. Sonra duyuyorsun. "Babacığım, geri döndün." Eşinin yüzünde güller açıyor ve medikal malzemelerle dolu bir çantayı açıyorsun. Bunları nasıl topladığını onlara anlatmana gerek yok. Sen sadece bu çok zor zamanlarda bu küçük zaferinin tadını çıkarıyorsun.

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Son Dakika Gamegar Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftanın ücretsiz oyunları Epic Games, 274 TL'lik iki oyunu ücretsiz yaptı - Son Dakika
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