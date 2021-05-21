HAFTASONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU -1-Kadıköy - Son Dakika

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-Vedat BYRAKTAR-İsa ALMAÇAYIR-Ömer ÇETİNASLANİSTANBUL-DHA

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da mesai bitimiyle birlite trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama öncesi İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öğleye doğru başlayan yağışlı havada trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18.35 itibariyle yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.