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Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor - Son Dakika

Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

05.07.2021 11:08

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,69'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,30'dan, sterlin ise 12,03'den alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 8,6895'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,6977'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yatay seyirle 10,3095'ten, sterlin/TL de 0,1 değer kazancıyla 12,0364'ten satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 92,32 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR HABAER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti. Öte yandan yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan analistlerin öngörülerini aşarken analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyonun dolar kurunu desteklediğini söyledi. Analistler, veri gündeminde küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor

Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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