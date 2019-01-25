Haftaya Bakış - Fed Faiz Toplantısı, MB Enflasyon Raporu Ön Planda

– Ahlatçı Yatırım'ın haftalık piyasa bülteninde piyasaların, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ve Merkez Bankasının Enflasyon Raporu olacağı belirtildi.

– Ahlatçı Yatırım'ın haftalık piyasa bülteninde piyasaların, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ve Merkez Bankasının Enflasyon Raporu olacağı belirtildi.



Ahlatçı Yatırım'ın "TDİ haftasında, FOMC toplantısı, ABD büyüme ve PCE rakamları ile yurtiçinde TCMB enflasyon raporu ön planda…" başlıklı haftalık piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



"Çin'de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde beklentilerin aksine artış ile yüzde 5.7 oldu. Çin'de açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 8.2 arttı. Çin'de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, Çin ekonomisi 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.4 ile beklentilere paralel büyüdü.



"Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 azalırken, yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 2.7 arttı.



"ABD borsaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalıydı. ABD'de bu arada Federal Hükümetin kapalılık hali de 22 Aralık'tan bu yana devam ediyor ve soruna çözüm için ortaya atılan önerilere karşılık iki taraf da anlaşma yoluna gidemiyor.



"Sabah Asya seansındaki işlemlere baktığımızda ise yine ekonomik büyümeye dair artan endişelerin yarattığı satış hareketlerinin gerçekleştiği gözleniyor. Buna son örnek olarak Güney Kore'nin GSYİH'sinin 2018'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.0 arttı. Bu sonuçla yıllık bazda yüzde 2.7 büyüyen ülke ekonomisi böylece altı yılın en düşük düzeyinde büyüdü.



"Güney Kore, Çin ile ticaret ilişkisinin yoğun olması bakımından önemli bir sonuca işaret ediyor. İngiltere'de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan İkramiyeler dahil Ortalama gelir endeksi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 3.4 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere'de açıklanan ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi Kasım ayında beklentilere paralel yüzde 3.3 düzeyinde gerçekleşti.



"Almanya'da açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Ocak ayında -15 ile beklentilerden daha iyi açıklandığı görülüyor.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi verisi Ocak ayında - 20.9 olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Mevcut Ev Satışları verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 azaldı.



"Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde - 0.10 olarak sabit bıraktı. Banka varlık alım programında değişikliğe gitmezken yıllık 80 trilyon yen olan varlık alım miktarını korudu. BOJ Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, hisse ve döviz piyasasında tansiyonun düşmeye başladığını fakat ABD ile Çin ticaret anlaşmazlığı ve Avrupa'ya yönelik gelişmelerin küresel tarafta aşağı yönlü riskleri artırdığına değindi. Başkan, planlanan satış vergisi artışının ekonomi üzerinde etkisinin büyük olacağını öngörmediğini belirtti. ABD'de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Ocak ayında - 2.0 oldu.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Tüketici Güveni verisi Ocak ayında – 7.9 odu.



"Almanya'da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında 49.9 ile 2014 yılı Kasım ayından itibaren en düşüş seviyeye geriledi.



"Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin aksine geriledi ve 50.5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ocak ayında beklentilerin altında 50.8 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında beklentilere paralel faiz oranında değişikliğe gitmedi. Banka, refinansman operasyon faiz oranını yüzde 0.0, marjinal fonlama faiz oranını yüzde 0.25 ve mevduat faiz oranını yüzde – 0.40 düzeyinde sabit bıraktı. Yayımlanan karar metninde, Yönetim Konseyi faiz oranlarının 2019 yazına kadar cari seviyelerde kalmasını bekliyor. Konsey, vadesi dolan menkul kıymetlerin anaparalarının tamamını faiz oranlarını artırmaya başladıktan uzun süre sonra da yeniden yatırıma yönlendirme isteğinde olduğu belirtilirken enflasyonun orta vadede yüzde 2.0 düzeyi civarına yakınsayacağı iyimser beklentilerin korunmaya devam ettiği görülüyor. ECB Başkanı Draghi yaptığı değerlendirmede, ekonomide hala ciddi teşviklere ihtiyaç olduğuna vurgu yaparken gelen verilerin beklentilerden zayıf gerçekleştiğini açıkladı. Başkan, artan ücretlerde büyüme enflasyonist baskıları desteklediğini belirtirken enflasyonun ECB'nin hedefini yakalayacağına dair güvenin devam ettiğini ifade etti. Başkan TLTRO konusunun dile getirildiği fakat karar alınmadığını belirtti. ABD'de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin aksine artış ile 54.9 değerine yükseldi. ABD'de açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 54.2 düzeyinde gerçekleşti.



"IMF tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporunu Zayıflayan Bir Global Büyüme başlıklı raporunda, kurum Türkiye'nin büyüme tahminini 2018 yılı için yüzde 3.8, 2019 yılı için yüzde 0.7 ve 2020 yılı için ise yüzde 2.4 olarak öngördüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, kurumun bir önceki tahminine göre 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1.3 ve 2020 yılı beklentisini yüzde 0.4 oranında aşağı yönlü revize edildiği açıklandı. TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 düşüşle 58.2 düzeyine geriledi.



"Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalarda, şu anda resesyon öngörmediklerini ifade ederken 2019 yılının ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları sonrasında lira varlıklarda değer kazanımlarının yaşandığı gözlemlendi.



"28 Ocak-01 Şubat Haftasında, küresel piyasalarda önemli gelişmeler açısından, FOMC toplantısı, ABD ve Euro Bölgesi GSYİH, ABD PCE verisi ve Euro Bölgesi öncü TÜFE olarak sıralanabilir. Yurtiçinde ise TCMB'nin açıklayacağı Enflasyon Raporu takip edilecek. Hafta içerisinde, ABD ile Çin ticaret savaşlarına yönelik yapılması beklenen görüşmeler ve İngiltere Parlamento'sunda gerçekleşmesi beklenen Brexit oylaması gündemde olmaya devam ediyor. 28 Ocak-01 Şubat haftasında oynaklığın yüksek olabileceğini ve bu bağlamda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz.



"21-25 Ocak haftasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmeler sonrasında lirada yaşanan değer kazanımları ile birlikte kur fiyatlamalarında 5.2458 seviyelerine varana dek çekildi. Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisi ve ABD'de hükümetin kısmen kapalı olması dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izlenirken haftalık bazda liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrışmaya devam ettiği izleniyor.



"Teknik olarak baktığımızda, kurun 200 günlük hareketli ortalaması olan 5.2650 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olabilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda 5.3250, 5.3490 ve 5.3800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde ise 5.2200, 5.1830 ve 5.1200 destek seviyeleri izlenebilir.



"21-25 Ocak haftasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'ta yaptığı değerlendirmeler sonrasında lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında çaprazda değer kayıplarının yaşandığı gözlemlendi. Hafta içerisinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmezdi. ECB faiz kararı sonrasında başkan Draghi'nin yaptığı açıklamaların, küresel piyasalarda güvercin tonda algılanması sonrasında Euro'da değer kayıpları hız kazanırken çaprazın 5.9492 seviyeleri civarına kadar geriledi.



"Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5.9935 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından etkili olabilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda 6.05, 6.08 ve 6.105 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçilmesi durumunda ise 5.9200, 5.8800 ve 5.8400 destek seviyeleri izlenebilir.



"21-25 Ocak haftasında, Euro Bölgesi'nde açıklanan verilerin büyük çoğunluğu beklentileri karşılamazken euroda zayıf seyrin sürmesine neden olduğu görülüyor. Hafta içerisinde, Brexit sürecine yönelik belirsizlik euro üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Draghi faiz kararı sonrasında yaptığı değerlendirmelerin piyasa dostu olarak algılanması euro üzerinde baskıyı artırdığı görülürken parite fiyatlamalarında 1.1288 seviyelerine varana dek geri çekildi.



"Teknik olarak bakıldığında, paritenin 200 haftalık hareketli ortalaması olan 1.1322 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olabilir. Bu seviye üzerine doğru geçişlerde 1.1390, 1.1430 ve 1.1450 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına inilmesi durumunda ise 1.1260, 1.1220 ve 1.1170 destek seviyeleri izlenebilir.



"ABD'de Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için finansmanın sağlanamaması nedeniyle hükümetin kısmen kapalılığı üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen durumun çözümsüzlüğünü sürdürmesi güvenli varlıklara olan talebi canlı tutuyor. Ayrıca geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden olan IMF dünya ekonomik büyüme tahmini raporunda; küresel büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi Ons Altın'da 1276-1278 bölgesi üzerinde kalıcı hareketlerin devamına olanak verdi. Teknik olarak baktığımızda geçtiğimiz dört haftalık süreçte yön arayışı devam eden Ons Altın'da 1287 seviyesini kritik bariyer olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde yaşanacak olası ataklarda kalıcı kapanışlar gözlenirse yükselişler 1295, 1306, 1312 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası, bu seviye üzerindeki atakların zayıf kalması durumunda ise yaşanacak geri çekilmelerde 1275, 1270 ve 1262 destek seviyeleri takip edilmeli.



"İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından Avam Kamarası'nda 'B Planı'nı açıkladı. Anlaşmasız Brexit'i saf dışı bırakmanın yollarını vurgulayan May'in ikna çabaları ve 'B Planı' sonrası ayrılık tarihinin ötelenmesi ve ikinci referandum ihtimallerinin güçlenmesi geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmeleri olarak yaşandı. Ayrıca DUP partisinin de May'e destek kararı vermesiyle haftayı pozitif tarafta tamamlayan GBPUSD 1.3138 seviyelerine kadar yükselerek geçtiğimiz sekiz aylık süreçte takip edilen düşüş trendinin üzerine geçiş yaptı. Yeni haftada GBPUSD paritesinde 50 haftalık üssel hareketli ortalama olan 1.3070 seviyesi üzerinde tutunma çabası paritenin yeni yönü açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde gerçekleşecek fiyatlamalarda kalıcılık sağlanabilirse sterlin lehine işlemler 1.3150, 1.3290 ve 1.3440 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası bu seviye üzerindeki fiyatlamaların baskı kuramaması durumda ise yaşanacak geri çekilmelerde 1.2830, 1.2710 ve 1.2600 destek seviyeleri takip edilebilir.



"21-25 Ocak haftasında IMF Çin için büyüme tahminini 2009'dan bu yana en düşük seviyeye revize etti. Diğer tarafta Japonya'da ise Merkez Bankası (BoJ) enflasyon hedefini aşağı yönlü güncellerken hafta içinde Japonya'dan gelen zayıf dış ticaret ve PMI verileri USDJPY paritesinde kararsız algılar ile birlikte dar bantta hareketlere neden oldu. Geçtiğimiz haftaya 109.69 seviyesinde haşlayan USDYPY paritesi ise 109.85 seviyesinde haftayı açılış fiyatına yakın tamamladı.



"Yeni haftada USDJPY paritesinde 200 periyotluk üssel hareketli ortalamaya işaret eden 109.85 seviyesini paritenin eğilimi açısından takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek ataklarda 110.75, 111.80 ve 112.20 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası 109.85 seviyesi üzerinde fiyatlamaların kalıcılık sağlayamaması durumunda ise yaşanacak geri çekilmelerde 108.2, 107.4 ve 106.8 destek seviyeleri izlenebilir.



"Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) müttefiklerinin üretim kısıntısı taahhüdüne sadık kalacağına ilişkin belirsizliklerin azalması ile yükselişe başlayan Ham Petrol, 21-25 Ocak haftasında küresel ekonomik büyüme endişelerinin tekrar gündeme gelmesi ve ABD'nin OPEC üyesi Venezuela'ya petrol yaptırım uygulayabileceği yönünde yatırımcı algısını olumsuz etkileyen gelişmeler sonrası değer kazanımını kısmen geri alarak haftayı düşüş eğilimiyle tamamladı



Yeni haftada ham petrolde yükseliş isteğinin yeniden oluşması açısından 51 - 52 bandını takip edeceğiz. Bu seviye üzeri fiyatlamaların gerçekleşmesi durumunda Ham Petrol'de yükseliş isteği 54.3, 55.5 ve 58 direnç seviyelerini hedef konuma getirebilir. Hafta içinde 52 seviye üzerinde fiyatlamaların baskı kuramaması gözlenirse 49.4, 48.3 ve 46.5 destek seviyeleri izlenebilir.



"21-25 Ocak haftasında, Martin Luther tatili nedeniyle Pazartesi kapalı olan ABD borsaları, Salı günü itibariyle hafta içerisinde ABD'de sakin veri akışına karşın açıklanan bazı şirket bilançolarının beklentileri karşılaması ve küresel risk iştahının seyrine bağlı olarak S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2671 seviyeleri civarına test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görülüyor. ABD'de hükümetin kısmen kapalı olması ve iç politikaya yönelik devam eden belirsizlik, ABD-Venezuela restleşmesi, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair olumsuz haber akışları ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim endeks fiyatlamaları üzerinde baskının artmasına neden olduğu izleniyor.



"Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 100 haftalık hareketli ortalaması olan 2621 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda fiyatlamalarda toparlanmalar görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2684, 2696 ve 2712 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 2618, 2612 ve 2600 destek seviyeleri izlenebilir. - İstanbul

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