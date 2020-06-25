Haftaya damga vuran olay
Alişan ve Buse Varol'un geçirdiği trafik kazası ve ikinci bebek haberi, İbrahim Tatlıses'in oğlu tarafından tehdit edilmesi, Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş açıklaması ve daha fazlası sizlerle...
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:12
Son Dakika 20:30 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:42 Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 15:10 Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti 14:17 Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı 12:37 Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi 11:27 Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorla getirme kararı çıkarıldı 10:52 Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi 09:53 Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi 08:32 Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı 08:10 Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum