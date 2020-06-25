Haftaya damga vuran olay - Son Dakika

Haftaya damga vuran olay

Alişan ve Buse Varol'un geçirdiği trafik kazası ve ikinci bebek haberi, İbrahim Tatlıses'in oğlu tarafından tehdit edilmesi, Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş açıklaması ve daha fazlası sizlerle...

Alişan ve Buse Varol'un geçirdiği trafik kazası ve ikinci bebek haberi, İbrahim Tatlıses'in oğlu tarafından tehdit edilmesi, Acun Ilıcalı'nın Ebru Gündeş açıklaması ve daha fazlası sizlerle...

İbrahim Tatlıses, Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:12 

Son Dakika Magazin Haftaya damga vuran olay - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

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