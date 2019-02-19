Haftaya Düşüş ile Başladı…

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %5,13'lük yükselişi ile AKSEN olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde %-9,11'lik düşüşü ile IPEKE oldu. Küresel bazlı resesyon endişeleriner rağmen, ticaret görüşmelerinden olumlu haber akışının gelmesi ile küresel piyasaların çoğunda yükseliş eğilimi görüldü. Aynı eğilim yurtiçi jeopolitik riskler ve Suriye ile ilgili açıklamaların tekrardan gündeme gelmesi sebebiyle Borsa İstanbul'da görülemedi. Sabah saatlerinde ABD vadelileri yatay, Asya piyasaları ise pozitif seyrediyor.

USDTRY… 5,30 Direncini Tekrardan Kırdı... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünü gören USDTRY, hafta başında tekrar 5,30 seviyelerinin üstünde seyrederek başladı. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına ve doların global bazda değer kaybediyor olmasına rağmen yurtiçi jeopolitik ve Mart seçimlerinden kaynaklı siyasi belirsizlikler Türk Lirası'nın değer kazanmasını engelleyici risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor. Ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi, risk iştahının artışı ile doların global düşüşünü destekliyor.

EURTRY… Euro'nun Toparlaması ile 6,00 Direnci Aşıldı... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ile yatay seyreden EURTRY paritesi, hafta başında Euro'nun değer kazanması ile tekrardan 6,00 direncini kırdı. Yurtiçi risk faktörlerinin etkisi 6,00 üstünün kalıcılığını destekleyebilir.

EURUSD… Negatif Faktörlere Rağmen Toparlanıyor... May'in yeniden müzakere sürecine parlamento desteği için sunduğu önerge reddedilmesi, AB büyüme tahmininin düşürülmesi, İtalya'nın resesyon yaşaması ve en son olarak İspanya'da bütçenin reddedilmesi ile erken seçime gidilmesi bölgeye dair riskleri arttırmaktadır. Bu risk faktörlerinin fazlalığına rağmen şimdilik ticaret görüşmelerinin risk iştahını arttırması ile EURUSD tekrardan 1,13 seviyelerine toparlandı.

XAUUSD… Global Resesyon Endişleri ile 1230US$ Seviyeleri Test Edilebilir… ABD- Venezuela arasındaki gerilim dolu süreçte yeni bir haber akışı bulunmuyor ve haftasonu gerçekleşen ABD- Çin görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar gelmesine rağmen ons altının primli seyri devam ediyor. Bu olumlu haber akışı, resesyon riskini ciddi anlamda azaltamayacağı düşüncesi ons altına olan talebi güçlendiriyor olabilir.

GLDGR… 225TL Direncinin Üstünde Primli Seyrediyor… Global haber akışının ons altını desteklemesi ve USDTRY'nin primli seyri ile gram altını 225,90 TL seviyelerinde primli seyrettirmektedir.

BRENT… Ticaret Görüşmelerinden Güç Alarak Pozitif… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD-Çin ticaret görüşmesinin pozitif havasından kısa vadeli destek bulan petrol, ABD sondaj kulesi datasındaki yükselişe rağmen primli seyrini sürdürüyor. Olumlu haber akışına rağmen genel görünüm global ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile aşağı yönlü olabilir.

S&P 500… Ticaret Görüşmeleri ile İlgili Olumlu Haber Akışı Etkili… Haftasonu ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin "verimli" geçtiğine yönelik liderlerden gelen olumlu haber akışı küresel risk iştahını olumlu yönde etkiledi. İlgili haber akışları takip edilecektir.