Haftaya Düşüş Sonrası Yatay!

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %4,24'lük yükselişi ile Şekerbank (SKBNK) olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST 100 içinde -%6,43'lük düşüşü ile İş Bankası (ISCTR) oldu. Türk şirketlerinin global gelişen ülke şirketlerine kıyasla halen iskontolu seviyeleri devam etmekte olup. Global ekonomik endişeler ve yaklaşan yerel seçim takvimi ile destekleyen negatif haber akışı olmaz ise kısa vadeli düşüş devam edebilir.

USDTRY… Gelişen Piyasalar ile Yatay Seyrediyor... Geçen Cuma tarım dışı istihdamın beklenenden iyi gelmesi ile diğer para birimlerine karşı değer kazanmaya başlayan Amerikan Doları'nın eşliğinde USDTRY paritesinde tekrardan yukarı 5,21 seviyelerine toparlanmalar görüşmüştü. Sabah itibari ile yatay seyir devam etmekte olup, parite 5,20 seviyelerinde seyretmektedir Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini korumakta olup Ocak ayı enflasyonu ile yıllık enflasyonun 20.35 seviyelerine gelmesi ve piyasa beklentilerine göre bu yüksek enflasyonun devam etmesi öngörülmektedir. Bölgesel Jeopolitik riskler ile, Mart yerel seçimlerinin yaklaşması Türk Lirası ile ilgili risk faktörlerini arttırmaktadır.

EURTRY… Euro'daki Değer Kaybı ile 6,00 Seviyesinin Altında Seyrediyor... Pazartesi açıklanan enflasyon datalarının beklenenden yüksek gelmesi ile EURTRY yeniden 6.00 seviyelerini yukarı yönlü kırmıştı ancak Euro para birimindeki değer kaybı ile EURTRY sabah saatlerinde 5,93 seviyelerinde seyretmektedir. Yurtiçi kaynaklı faktörler yukarı yönlü riskleri arttırabilir.

EURUSD… İngiltere Başbakanı May AB ile Görüşmeye Gidecek... Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit'i görüşecek. May'in isteyeceği değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda en geç 14 Şubat'da İngiltere Parlamentosuna tekrardan anlaşmayı sunacak. Anlaşmasız Brexit durumunda riskler arasında yeni gümrük tarifeleri ithalatta gıda ve ilaç ürünlerinde kıtlığa varabilecek sıkıntılar olabileceğini belirtmiştik.

XAUUSD… Hafif Toparlanma Eğiliminde… ABD-Venezuela arasındaki gerilim devam ederken,Trump'ın Kuzey Kore ile Vietnam'da görüşeceğini belirtmesi,Şubat ayı içinde yapılacak ABD-Çin görüşmelerinin belirsizlikleri ve Avrupa tarafında ekonomik ve siyasi belirsizlikler, risk iştahı açısından açısından ons altına yarasa da geçen Cuma gelen ABD Tarım dışı istihdam datası ile 1330 US$ seviyelerinden geri dönerek Pazartesi 1310 seviyelerinde seyretmekteydi. Sabah saatlerinde 1313 US$ seviyelerinde ons altın seyretmektedir.

GLDGR… Yatay Seyri Devam Ediyor… Global haber akışı ile ons altının güçlü yükselişinden sonra gelen realizasyonlar ve Doların değer kazanması ile, gram altın geçen hafta 220TL seviyelerinin altına çekilerek 219 TL seviyelerinde başlamıştı. Sabah saatlerinde gram altın 219 TL seviyelerinde seyretmektedir.

BRENT… 1 Ay Önce Başlayan Yatay Seyir Devam Etmekte… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi arz yönlü negatif bir risk olarak devam etmektedir. ABD bazlı Askeri operasyonunda gündemde kalması gündemini korurken, ABD-Çin ticaret görüşmesinde belirsizliklerin devam etmesi talep bazlı aşağı yönlü riskleri arttırmaktadır. Ancak global riskler bazında resesyon veya talep kıtlığı daha uzun vadeli olduğu için Venezuela bazlı arz risklerinin fiyatlaması ile petrolün toparlandığı ve yatay seyrini koruduğu görülmektedir. OPEC üyesi Venezuela ile ilgili haber akışları takip edilecektir.

S&P 500… "Duvar'a Yönelik Ulusa Sesleniş Konuşması Tansiyonu Arttırabilir… ABD-Çin ticaret görüşmelerinin Şubat ayı içinde tekrar ABD'li bir heyetin Çin'e gitmesi ile devam edeceği ve bunun yarattığı belirsizlik ile endeks yatay geçen hafta yatay kapattı. Trump'ın temsilciler meclisinde yaptığı konuşma ile Kuzey Kore lideri ile 27-28 Şubat'ta görüşeceğini belirtmesi ve İran'a yaptığı uyarılar jeopolitik riskleri dengelese de yapacağı Ulusa sesleniş konuşmasında "Duvar" fonlaması konusunda tansiyonu tekrardan yükseltebilir. Haftaya hafif pozitif devam eden endeks, ABD'nin Venezuela ile ilgili sürecini jeopolitik risk bazında takip etmektedir. İlgili haber akışları risk ağırlığına göre endekse etkili olabilir.