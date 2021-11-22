Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü 11,3463 ile zirvesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,13 üzerinde 11,2729'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla 11,1620 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 12,5920'den, sterlin/TL de 14,9911'den satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanarak, 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1270'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) destekleyici para politikasına beklenenden önce son verebileceği endişesinin dolar kurunu desteklediğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta Fed Başkanı adayını açıklaması ve enflasyon konusundaki görüşlerini kamuoyuna iletmesi bekleniyor. Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor. Analistler, Biden'ın açıklayacağı Fed adayı ve enflasyon konusundaki görüşlerinin para politikasının geleceğine ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.