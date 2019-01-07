Son Dakika Haberleri: Haftaya Makamında Değil, Sahada Başlıyor

Haftaya Makamında Değil, Sahada Başlıyor

51 dakika önce

30 yılı aşkın bir şekilde aralıksız belediye başkanlığı görevini sürdüren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka hafta mesaisine makamında başlamak yerine yapılan işleri sahada denetleyerek başlıyor.

Haftaya Makamında Değil, Sahada Başlıyor, System.String[]
30 yılı aşkın bir şekilde aralıksız belediye başkanlığı görevini sürdüren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka hafta mesaisine makamında başlamak yerine yapılan işleri sahada denetleyerek başlıyor.

Çok geniş bir alanda hizmet götürme yarışına giren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Kamil Saka pazartesi günleri mesaisine makam odasında başlamak yerine sahadaki çalışmaları denetleyerek başlamayı tercih ediyor. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Darsofa Mahallemizde devam eden kilit parke taş döşeme çalışmalarını inceleyerek güne başlıyorum." Dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Edremit, Kamil Saka, Güncel
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