Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 487 lira seviyesinde işlem görürken; aynı dakikalarda çeyrek altın 798 liradan, cumhuriyet ise 3.253 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 485,2 liradan tamamladı. ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR? Gram altın, yükselişini üst üste 7. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından 487 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.253 liradan satılıyor. PİYASALARDAKİ SON DURUM Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 1.822 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet, Altın, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi

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