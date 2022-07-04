Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor

04.07.2022 11:09

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 977,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının 0,4 üzerinde 977,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor. Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.808,8 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti. Piyasalardaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin oldukça zayıflamış olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Avrupa'da yatırımcı güven endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,95 ve yıllık yüzde 78,62 artışla beklentileri aştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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