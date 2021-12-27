Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor - Son Dakika

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalışla 10,9914'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 11,40 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 12,92'den, sterlin/TL ise 15,33'ten satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini söyledi. Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre kapasite kullanımı aralıkta yüzde 78,7'ye yükselirken Reel Kesim Güven Endeksi aynı dönemde 106,1'e geriledi. Günün geri kalanında yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.