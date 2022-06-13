Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı - Son Dakika
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Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı

13.06.2022 11:01

Geçtiğimiz hafta uzun bir süre sonra 17 barajını geçen Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 17,22 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın ekonomi yönetiminin açıkladığı finansal istikrarı güçlendirici tedbirlerle düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 17,11'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,22'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,0430'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 21,1160'tan satılıyor. Dolar endeksi, yükselişini dördüncü işlem gününe taşıyarak 104,6 ile yaklaşık bir ayın zirvesini test ederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 1,0490'dan alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ENDİŞE YARATIYOR

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 8,6 ile yeni zirveye işaret etmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdiğini, bu durumun küresel ölçekte dolar talebi artırdığını söyledi. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, yüzde 3,23 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar endeksi için 104,1'in destek, 105'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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