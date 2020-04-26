Hafter'den Mitiga Havalimanı ve çevresine füze saldırısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter'den Mitiga Havalimanı ve çevresine füze saldırısı - Son Dakika

Hafter'den Mitiga Havalimanı ve çevresine füze saldırısı

6 saat önce

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Hafter'den Mitiga Havalimanı ve çevresine füze saldırısı, System.String[]

Libya'da Hafter milisleri başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi.


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:46 Kaynak: İHA

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