Hafter'den Putin'e "Rusya'ya gelmeye hazırım" mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter'den Putin'e 'Rusya'ya gelmeye hazırım' mektubu - Son Dakika

Hafter'den Putin'e "Rusya'ya gelmeye hazırım" mektubu

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

Hafter'den Putin'e

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, barış görüşmelerini sürdürmek için Rusya'yı ziyaret etmek istediği bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, mektupta, "Libya'da barışın sağlanmasına yönelik Moskova'da yürütülen görüşmeler için teşekkür ediyoruz ve bunu tümüyle destekliyoruz. Başlayan müzakere sürecine devam etmek üzere davetinizi kabul ederek Rusya'yı ziyaret etmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Hafter, hafta başında Türkiye ve Rusya'nın gözetiminde Moskova'da yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Rusya'yı terk etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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