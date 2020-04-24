Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü - Son Dakika

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Ayn Zara bölgesine roketli saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

3 SİVİL ÖLDÜ, 3 SİVİL DE YARALANDI

Haşimi, sivil yaşam alanlarına düşen roketlerin 3 sivilin yaşamını yitirmesine, biri Afrikalı 3 sivilin ise yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Hafter milislerinin ocak ayından bu yana Trablus'un özellikle güney semtlerine attığı roketler nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil yaralandı.