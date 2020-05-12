Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil öldü - Son Dakika

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Olağanüstü Durum Başkanlığı Sözcüsü Usame Ali, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki El-Hadba bölgesine roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

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