Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

7 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentteki Ebu Selim ilçesine roketli saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda, aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yeniden ve tekrarlanarak ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, Hafter milislerinin sivilleri hedef alarak siciline yeni suçlar eklemeye devam ettiği aktarıldı.

Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla Libya yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına ve Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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