Son Dakika Haberleri: Hafter'den "Trablus'ta zafer yakın" açıklaması
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Hafter'den "Trablus'ta zafer yakın" açıklaması

8 dakika önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını söyledi.

Hafter'den
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını söyledi.
General Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da verdiği saldırı emrinden bu yana pek çok yenilgi almasına rağmen liderlik ettiği güçlerin zafer kazanmasının yakın olduğunu iddia etti.
Hafter, Bingazi'deki Er-Racme bölgesinde bulunan komuta merkezinde yaptığı açıklamada, "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." dedi.
Hafter güçleri, Trablus saldırılarının başlamasından bu yana 110 günü aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen gerçek anlamda bir ilerleme katedemezken, son dönemde de Giryan kentinin kaybedilmesi gibi pek çok başarısızlık da yaşadı.
Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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