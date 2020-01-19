Hafter'e bağlı güçler, yurt dışına petrol ihraç eden limanları kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter'e bağlı güçler, yurt dışına petrol ihraç eden limanları kapattı - Son Dakika Dünya

Hafter'e bağlı güçler, yurt dışına petrol ihraç eden limanları kapattı

29 dakika önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı kuvvetlerin ülkenin yurt dışına açılan en önemli limanlarının kontrolünü ele geçirdiği, bu yolla Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) giden petrol ihracatı gelirlerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi

Hafter'e bağlı güçler, yurt dışına petrol ihraç eden limanları kapattı, System.String[]

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı kuvvetlerin ülkenin yurt dışına açılan en önemli limanlarının kontrolünü ele geçirdiği, bu yolla Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) giden petrol ihracatı gelirlerinin önüne geçmeyi amaçladığı bildirildi.


Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Libya Zirvesi öncesinde, ülkenin doğu kıyısında Bingazi'ye 140 kilometre mesafedeki Zueytina Limanı'na Hafter'e kontrolündeki bölgelerden 500'ü aşkın kişilik silahlı gücün baskın düzenledi ve milislerin limanın önünde kurdukları çadırlara yerleşti. Milis kuvvetleri Brega, Ras Lanouf, Al-Sedra ve Al-Hariga gibi uluslararası ticarete açık diğer limanları da denetimi altına aldı.

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Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:01 
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