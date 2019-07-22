Son Dakika Haberleri: Hafter güçleri başkentin güneyine saldırıyor
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Hafter güçleri başkentin güneyine saldırıyor

38 dakika önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere saldırdığı bildirildi.

Hafter güçleri başkentin güneyine saldırıyor, System.String[]
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere saldırdığı bildirildi.
Başkent Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında başlattığı operasyonda yakın zamanda Giryan kentini kaybeden Hafter güçleri, başkentin güneyindeki Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve El-Halle gibi bölgeleri hedef almaya başladı. Trablus'un güneyindeki bölgelerden yoğun çatışma seslerinin geldiği belirtildi.
Halife Hafter'in Operasyon Dairesi Başkanı Salih Abude'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ses kaydında "Trablus'u ele geçirme operasyonunun başladığı yönündeki" ifadelerinin ardından saldırılar başladı.
Hafter'e bağlı silahlı grup 73. Tugay da yayımladığı açıklamayla, hava saldırılarının eşliğinde "tüm cephelerdeki birliklerin sabah saatlerinden itibaren ilerleme kaydettiğini" öne sürdü.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.
Bir süredir siyasi ve silahlı krizinin sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:09 Kaynak: AA
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