Son Dakika Haberleri: Hafter Güçleri Çadlı Grupların Kalelerinden Birini Ele Geçirdi

Hafter Güçleri Çadlı Grupların Kalelerinden Birini Ele Geçirdi

1 saat önce

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen Halife Hafter'e bağlı güçler, Çadlı silahlı muhalif grupların ülkenin güneyindeki Murzuk kentindeki kalelerinden Ummu'l Eranib beldesinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter Güçleri Çadlı Grupların Kalelerinden Birini Ele Geçirdi, System.String[]
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce desteklenen Halife Hafter'e bağlı güçler, Çadlı silahlı muhalif grupların ülkenin güneyindeki Murzuk kentindeki kalelerinden Ummu'l Eranib beldesinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Onur Operasyonları Odası'nın Murzuk kentinin Umm'ul Eranib beldesinde kontrolü sağladığını belirtti.


Mismari, konuyla ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Ummu'l Eranib, Çadlı grupların Murzuk'taki en önemli kalelerinden biri olarak gösteriliyor.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:54 Kaynak: AA

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