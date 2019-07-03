Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı
1 saat önce
Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:47
'da başkent Trablus
'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
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