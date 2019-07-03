Son Dakika Haberleri: Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı
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Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı

1 saat önce

Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.

Hafter güçleri düzensiz göçmenleri hedef aldı, System.String[]
Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde Hafter'e bağlı uçaklar düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine yönelik saldırıda 30'dan fazla kişi öldü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:47 
Ekonomi
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