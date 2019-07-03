Hafter güçleri göçmen merkezini vurdu: En az 40 ölü
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Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti, 80 göçmen yaralandı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
'da General Halife Hafter
'e bağlı güçlere ait uçakların göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti, 80 göçmen yaralandı.
Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklar başkent Trablus
'ta göçmenlerin bulunduğu güvenlik merkezini bombaladı. Libya ambulans ve acil sağlık servisine göre, Hafter güçlerinin Tagora güvenlik merkezini hedef alması sonucu en az 40 Afrikalı göçmen hayatını kaybederken, 80 göçmen de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Libya'nın doğusundaki Hafter güçleri Pazartesi günü başkent Trablus'a yoğun hava saldırıları düzenleyeceğini açıklamıştı. Hafter 4 Nisan
'da Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolündeki başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı. - TRABLUS
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