Son Dakika Haberleri: "Hafter güçleri, Libyalıların devlet kurma düşüne saldırdı"
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"Hafter güçleri, Libyalıların devlet kurma düşüne saldırdı"

8 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusunda General Halife Hafter liderliğindeki güçlerin Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme düşüne saldırdığını söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusunda General Halife Hafter liderliğindeki güçlerin Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme düşüne saldırdığını söyledi.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve bazı konsey üyeleriyle bir araya gelerek, başkent Trablus'a yönelik saldırıların yansımalarını görüştü.

Fayiz es-Serrac, görüşmede, "Hafter güçlerinin saldırıları sadece Trablus ile sınırlı değil, bu aynı zamanda Libyalıların sivil demokratik devlet inşa etme düşüne yapılmış bir saldırı ve onların monarşi ve diktatörlükten kurtulmak için yaptıkları fedakarlıklara saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Serrac, saldırıların bertaraf edilmesi ve işlenen büyük ihlallerin sorumlularının da adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçlerinin saldırıları, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libyalı taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog görüşmelerini de sekteye uğrattı.

Halife Hafter, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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