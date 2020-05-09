Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü - Son Dakika

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Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'na saldırdı: 2 ölü
6 saat önce
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı'nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
(Muhammed Rabah/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:55 Kaynak: İHA
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