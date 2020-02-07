Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu - Son Dakika

Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu

6 saat önce

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu.

Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu, System.String[]

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini "Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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