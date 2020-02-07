Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu - Son Dakika

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Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu
6 saat önce
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı Grad füzeleriyle vurdu. Saldırının ardından uçuşlar durduruldu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Hisham Abu Shkewat, Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu ve saldırının ardından uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Hafter güçleri, geçtiğimiz haftalarda başkent Trablus ve çevresini "Uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgeye yaklaşan sivil uçakları vurma tehdidinde bulunmuştu.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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