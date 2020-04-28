- Hafter güçleri sahur vaktinde en az 65 Grad füzesi attı - Son Dakika

- Hafter güçleri sahur vaktinde en az 65 Grad füzesi attı

TRABLUS - Libya'da Hafter güçleri sahur vaktinde başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde sivil yerleşim alanlarına en az 65 Grad füzesi attı.

Libya'da Hafter güçlerinin sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçleri tarafından başkent Trablus'un doğusundaki Msallata kentinde sivil yerleşim alanlarına en az 65 Grad füzesi atıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve evlerde hasar meydana geldiği ifade edildi.