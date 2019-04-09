Son Dakika Haberleri: Hafter Güçleri Trablus Havalimanı'nı Vurdu

Hafter Güçleri Trablus Havalimanı'nı Vurdu

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

Hafter Güçleri Trablus Havalimanı'nı Vurdu, System.String[]
Libya'da General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı savaş uçakları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolüne giren Trablus Uluslararası Havalimanı'nı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah saatlerinde geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledi.

Milis güçler arasında 2014'te çıkan çatışmalarda ağır hasar gören ve yaklaşık 5 yıldır işlemeyen havalimanı, Trablus'a ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik öneme sahip.

Etrafında Hafter'e ve UMH'ye bağlı güçlerinin konuşlandığı havalimanı, birkaç gündür taraflar arasında el değiştiriyor.

Başkente güneyden Trablus Havalimanı ve Ayn Zara ile Vadi er-Rabi olmak üzere iki cepheden girmeye çalışan Hafter güçleri ile UMH güçleri arasında şiddetli ancak daha çok vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırıya geçen General Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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