Hafter güçleri Trablus Mitiga Havalimanı'nı vurdu, uçuşlar durduruldu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Trablus Mitiga Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından füzeyle vurulduğunu duyurdu. Yerel kaynaklara göre, başkentTrablus'un dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Mitiga Havalimanı'na grad füzeleri isabet etti. Füze saldırılarının ardından uçuşlar durduruldu.



General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler geçtiğimiz hafta da ülkenin yurt dışına açılan en önemli limanlarının kontrolünü ele geçirmişti. UMH'nin petrol gelirlerine darbe vuran bu girişimin ardından uluslararası havalimanının da tehdit altında olması Trablus etrafındaki çemberi biraz daha daralttı.