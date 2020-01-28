Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bir okula füze saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bir okula füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.
Libya Hükümeti yaptığı açıklamada, darbeci Hafter güçlerinin Trablus'un El Hadaba bölgesindeki bir okula füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. - TRABLUS
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