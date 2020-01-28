Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bir okula füze saldırısı düzenledi.

Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'ta bir okula füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk da yaralandı.


Libya Hükümeti yaptığı açıklamada, darbeci Hafter güçlerinin Trablus'un El Hadaba bölgesindeki bir okula füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelinin cesedini köpekler yedi Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter güçleri Trablus'ta bir okulu vurdu: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]