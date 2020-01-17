Hafter güçleri Trablus'ta petrol deposunu vurdu: 1 yaralı - Son Dakika

Libya'da Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu. Saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralanırken, bir kamyon filosu de alev alev yandı.



Rusya ile Türkiye'nin ortak ateşkes çağrısının ardından Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil bölgeleri vurarak saldırılarına devam ediyor. Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'nin deposuna havan topuyla saldırdı. Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı ve şirkete ait 7 kamyon alev alev yanarak küle döndü. - TRABLUS