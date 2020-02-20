Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu - Son Dakika

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu

7 saat önce

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta bir sıvılaştırılmış gaz deposuna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta bir sıvılaştırılmış gaz deposuna saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'ne ait bir gaz deposunun, Hafter milisleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Büyük bir kısmının boş olduğu ifade edilen deponun saldırı sonucu yandığı, olayda ölü ya da yaralının ise olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah'ın saldırıya ilişkin "Maalesef petrol ve gaz sektörümüzün her geçen gün gözlerimizin önünde yok edilişini izliyoruz." ifadesine yer verildi.

Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.


Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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