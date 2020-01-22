Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu - Son Dakika

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Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu
6 saat önce
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.
UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.
Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.
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